محاكمة مسن متقاعد في إسبانيا بعد سلسلة من الرسائل المفخخة

من المقرر أن يمثل مسن متقاعد في قفص الاتهام في إسبانيا بتهمة إرسال عدة رسائل مفخخة، بما في ذلك رسائل إلى السفارة الأمريكية في مدريد ورئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز.

وأعلنت محكمة مدريد، أمس، أن الرجل البالغ من العمر 74 عاماً متهم بالإرهاب، إضافة إلى تصنيع واستخدام أجهزة متفجرة لأغراض إرهابية، لافتةً إلى أنه في نهاية المطاف تم رفض اعتراض المحامين على بدء المحاكمة.

وأثارت سلسلة الرسائل المفخخة في نهاية شهر نوفمبر من العام الماضي ضجة كبيرة في إسبانيا.

وتم إرسال الرسائل المفخخة إلى سانشيز وكذلك إلى سفارتي الولايات المتحدة وأوكرانيا.

كما تلقت شركة دفاع تزود أوكرانيا بالمنتجات، وكذلك إلى وزيرة الدفاع مارجريتا روبلز ومركز الأقمار الصناعية للاتحاد الأوروبي في قاعدة توريخون الجوية.

وتم اعتقال المتهم بعد شهرين في ميراندا دي إيبرو، على بعد نحو 300 كيلومتر شمال مدريد.

وقال التقرير القضائي إنه لا توجد مؤشرات على أن الرجل ينتمي إلى جماعة إرهابية أو عصابة منظمة، لكن كل شيء يشير إلى أنه تصرف بقصد الإخلال بشكل خطير بالسلام العام، وأنه كان يريد إيقاف المساعدات لأوكرانيا في الحرب ضد روسيا.

وكما ذكرت وسائل الإعلام في ذلك الوقت، نقلاً عن الشرطة، فإن الشحنات الست كانت تحتوي على آليات محلية الصنع مع كمية صغيرة نسبياً من المواد النارية وكرات معدنية صغيرة.

وانفجرت شحنة واحدة فقط، وأصيب موظف في السفارة الأوكرانية في يده.

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