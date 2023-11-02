محاكمة مسن متقاعد في إسبانيا بعد سلسلة من الرسائل المفخخة

(MENAFN
- Al-Bayan)
من المقرر أن يمثل مسن متقاعد في قفص الاتهام في إسبانيا بتهمة إرسال عدة رسائل مفخخة، بما في ذلك رسائل إلى السفارة الأمريكية في مدريد ورئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز.
وأعلنت محكمة مدريد، أمس، أن الرجل البالغ من العمر 74 عاماً متهم بالإرهاب، إضافة إلى تصنيع واستخدام أجهزة متفجرة لأغراض إرهابية، لافتةً إلى أنه في نهاية المطاف تم رفض اعتراض المحامين على بدء المحاكمة.
وأثارت سلسلة الرسائل المفخخة في نهاية شهر نوفمبر من العام الماضي ضجة كبيرة في إسبانيا.
وتم إرسال الرسائل المفخخة إلى سانشيز وكذلك إلى سفارتي الولايات المتحدة وأوكرانيا.
كما تلقت شركة دفاع تزود أوكرانيا بالمنتجات، وكذلك إلى وزيرة الدفاع مارجريتا روبلز ومركز الأقمار الصناعية للاتحاد الأوروبي في قاعدة توريخون الجوية.
وتم اعتقال المتهم بعد شهرين في ميراندا دي إيبرو، على بعد نحو 300 كيلومتر شمال مدريد.
وقال التقرير القضائي إنه لا توجد مؤشرات على أن الرجل ينتمي إلى جماعة إرهابية أو عصابة منظمة، لكن كل شيء يشير إلى أنه تصرف بقصد الإخلال بشكل خطير بالسلام العام، وأنه كان يريد إيقاف المساعدات لأوكرانيا في الحرب ضد روسيا.
وكما ذكرت وسائل الإعلام في ذلك الوقت، نقلاً عن الشرطة، فإن الشحنات الست كانت تحتوي على آليات محلية الصنع مع كمية صغيرة نسبياً من المواد النارية وكرات معدنية صغيرة.
وانفجرت شحنة واحدة فقط، وأصيب موظف في السفارة الأوكرانية في يده.
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