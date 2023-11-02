مصر ترفع أسعار البنزين وتبقي على سعر السولار

كشفت وسائل إعلام مصرية، اليوم، أن مصر رفعت أسعار البنزين، لكنها أبقت على سعر السولار (الديزل) دون تغيير.

وأفادت مواقع إخبارية، من بينها جريدة المال الاقتصادية، بأنه تم رفع أسعار البنزين 80 و92 و95 إلى عشرة جنيهات (0.3241 دولار) و11.50 و12.50 للتر على التوالي، بينما ظل سعر السولار ثابتاً عند 8.25 جنيهات.

وأشارت التقارير إلى أن القرار سيدخل حيز التنفيذ اعتباراً من الساعة الثامنة (0600 بتوقيت غرينتش) صباح اليوم.

كانت وزارة البترول المصرية كانت قد أعلنت، في مايو الماضي، أن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية رفعت أسعار السولار بمقدار جنيه واحد ليصبح سعر البيع 8.25 جنيهات (0.2666 دولار) للتر، لكنها أبقت على أسعار البنزين دون تغيير.

وفي مارس الماضي، رفعت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، في مراجعة ربع سنوية، أسعار الوقود المحلي بمقدار 0.75 جنيه للبنزين 80، وجنيه للبنزين 92، و0.75 جنيه للبنزين 95.

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