روسيا تعلن إسقاط 9 مسيّرات أوكرانية فوق محطة زابوريجيا والقرم

أعلن الجيش الروسي أن دفاعاته أسقطت تسع مسيرات أوكرانية بالقرب من محطة زابوريجيا للطاقة النووية جنوبي أوكرانيا.

وأوضحت وزارة الدفاع الروسية، اليوم، عبر صفحتها على منصة «تلغرام»، أن الهجوم كان يهدف إلى تعطيل عملية تناوب فريق المراقبة التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية.

ولم يصدر أي تعليق على الحادث من كييف أو الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

ويتولى مراقبو الوكالة الدولية للطاقة الذرية مراقبة الوضع في محطة زابوريجيا للطاقة النووية في إنيرجودار التي تسيطر عليها القوات الروسية منذ العام الماضي، وكانت آخر عملية تناوب للفريق قد جرت في أوائل أكتوبر الماضي.

ووفقاً لمسؤول روسي رفيع المستوى، فقد كان من المقرر أن يصل، أمس، مراقبون جدد من الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وأعلنت روسيا السيطرة على المحطة، التي تقع في المنطقة المتنازع عليها بالقرب من خط المواجهة، في أوائل مارس 2022، وذلك بعد وقت قصير من اندلاع الحرب.





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