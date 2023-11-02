Friday, 03 November 2023 06:38 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


روسيا تعلن إسقاط 9 مسيّرات أوكرانية فوق محطة زابوريجيا والقرم

11/2/2023 9:14:33 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلن الجيش الروسي أن دفاعاته أسقطت تسع مسيرات أوكرانية بالقرب من محطة زابوريجيا للطاقة النووية جنوبي أوكرانيا.

وأوضحت وزارة الدفاع الروسية، اليوم، عبر صفحتها على منصة «تلغرام»، أن الهجوم كان يهدف إلى تعطيل عملية تناوب فريق المراقبة التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية.

ولم يصدر أي تعليق على الحادث من كييف أو الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

ويتولى مراقبو الوكالة الدولية للطاقة الذرية مراقبة الوضع في محطة زابوريجيا للطاقة النووية في إنيرجودار التي تسيطر عليها القوات الروسية منذ العام الماضي، وكانت آخر عملية تناوب للفريق قد جرت في أوائل أكتوبر الماضي.

ووفقاً لمسؤول روسي رفيع المستوى، فقد كان من المقرر أن يصل، أمس، مراقبون جدد من الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وأعلنت روسيا السيطرة على المحطة، التي تقع في المنطقة المتنازع عليها بالقرب من خط المواجهة، في أوائل مارس 2022، وذلك بعد وقت قصير من اندلاع الحرب.


تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز

MENAFN02112023000110011019ID1107363839

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث