استعدادات متسارعة في مدينة إكسبو دبي لاستقبال العالم في «كوب28»

(MENAFN
- Al-Bayan) تجري الاستعدادات في مدينة إكسبو دبي بوتيرة متسارعة لاستقبال العالم، ضمن أعمال مؤتمر المناخ ((كوب28))، الذي يؤكد دور دولة الإمارات الريادي في التعامل مع القضايا، التي تهم العالم. ويتم العمل على خطط عدة، بالتعاون مع الفرق المتخصصة من الجهات المعنية المحلية في دبي والجهات الاتحادية، لضمان سهولة نقل الضيوف وسلاسة الدخول إلى المنطقة الزرقاء في مدينة إكسبو، كما تم تخصيص حافلات لنقل الزوار والمشاركين إلى المنطقة الخضراء. ويشمل موقع الحدث العالمي، الذي تستضيفه الدولة خلال الفترة من 30 نوفمبر الجاري إلى 12 ديسمبر المقبل منطقتين، منطقة زرقاء مخصصة للوفود الرسمية، ومنطقة خضراء مفتوحة للجمهور والمنظمات غير الرسمية، والمشاركين الآخرين، ولأول مرة في دورات مؤتمر المناخ ستكون المنطقة الخضراء مجاورة للمنطقة الزرقاء، لتتيح لصناع القرار والمسؤولين التفاعل مع الأفراد والطلبة ومؤسسات المجتمع والعمل عن كثب معهم. وقالت هند المهيري مدير إدارة المشاريع الخاصة بمدينة إكسبو دبي، إن الإمارات تسعى إلى إلهام المجتمع المحلي والدولي للعمل معاً، بهدف ترسيخ الممارسات الفعّالة لتحقيق الاستدامة، بالإضافة إلى تعزيز الجهود العالمية الهادفة لمواجهة التحديات البيئية والمناخية. وأضافت: من ناحية أخرى تقدم مدينة إكسبو دبي نموذجاً لمدينة تحتضن الحياة الحضرية المستدامة، خصوصاً مع وجود الخبرات والكفاءات، التي تضعها في مقدمة الوجهات الرائدة في هذا المجال.
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