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استعدادات متسارعة في مدينة إكسبو دبي لاستقبال العالم في «كوب28»

11/2/2023 8:00:29 PM
(MENAFN- Al-Bayan) تجري الاستعدادات في مدينة إكسبو دبي بوتيرة متسارعة لاستقبال العالم، ضمن أعمال مؤتمر المناخ ((كوب28))، الذي يؤكد دور دولة الإمارات الريادي في التعامل مع القضايا، التي تهم العالم. ويتم العمل على خطط عدة، بالتعاون مع الفرق المتخصصة من الجهات المعنية المحلية في دبي والجهات الاتحادية، لضمان سهولة نقل الضيوف وسلاسة الدخول إلى المنطقة الزرقاء في مدينة إكسبو، كما تم تخصيص حافلات لنقل الزوار والمشاركين إلى المنطقة الخضراء. ويشمل موقع الحدث العالمي، الذي تستضيفه الدولة خلال الفترة من 30 نوفمبر الجاري إلى 12 ديسمبر المقبل منطقتين، منطقة زرقاء مخصصة للوفود الرسمية، ومنطقة خضراء مفتوحة للجمهور والمنظمات غير الرسمية، والمشاركين الآخرين، ولأول مرة في دورات مؤتمر المناخ ستكون المنطقة الخضراء مجاورة للمنطقة الزرقاء، لتتيح لصناع القرار والمسؤولين التفاعل مع الأفراد والطلبة ومؤسسات المجتمع والعمل عن كثب معهم. وقالت هند المهيري مدير إدارة المشاريع الخاصة بمدينة إكسبو دبي، إن الإمارات تسعى إلى إلهام المجتمع المحلي والدولي للعمل معاً، بهدف ترسيخ الممارسات الفعّالة لتحقيق الاستدامة، بالإضافة إلى تعزيز الجهود العالمية الهادفة لمواجهة التحديات البيئية والمناخية. وأضافت: من ناحية أخرى تقدم مدينة إكسبو دبي نموذجاً لمدينة تحتضن الحياة الحضرية المستدامة، خصوصاً مع وجود الخبرات والكفاءات، التي تضعها في مقدمة الوجهات الرائدة في هذا المجال.

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