المنازل الذكية تمزج بين الرفاهية والاستدامة

تستعرض حملة ((استدامة وطنية))، التي تم إطلاقها مؤخراً، تزامناً مع الاستعدادات لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ ((كوب28))، الذي يُعقد من 30 نوفمبر الجاري إلى 12 ديسمبر المقبل، في مدينة إكسبو دبي، مبادرات دولة الإمارات في إنشاء المباني المستدامة، التي تستخدم طرقاً حديثة للحفاظ على الموارد الطبيعية، وتجنب استنزاف الماء والكهرباء.

وخصصت الحملة محوراً خاصاً لـ ((المباني الصديقة للبيئة))، لإبراز قصص النجاح الوطنية في تشييد مبانٍ خضراء تراعي في تصميمها الجوانب البيئية، ويحظى ساكنوها بحياة صحية مستدامة خالية من الانبعاثات الكربونية.

تقرير

وتعتمد المنازل الذكية على استخدام مصابيح الإنارة الموفرة للطاقة، ونظم للتحكم في الإنارة، حيث تطفأ الأضواء تلقائياً في حال خلو المكان، كما ينخفض مستوى الإضاءة حسب ضوء النهار، وتتم إضاءة جميع الأضواء الخارجية بمجرد دخول المساء، وتطفأ بحلول ضوء النهار.

كما تعتمد المنازل الذكية على استخدام صنابير المياه ذات خاصية الاستشعار، إلى جانب استخدام السخانات التي تعمل بالطاقة الشمسية، والمواد الصديقة للبيئة في جميع أنظمة الخدمات الميكانيكية، وأهمها نظام التكييف المركزي.

ووفق تقرير العالم الرقمي 2021، الصادر عن مؤسسة ((وي آر سوشال)) العالمية، بالتعاون مع شركة ((هوت سويت))، بلغ عدد المنازل الذكية في دولة الإمارات 190 ألف منزل ذكي، كما أظهر التقرير أن 99 % من أفراد المجتمع الإماراتي نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويمتلك 97.6 % من السكان هواتف ذكية، و9.3 % من السكان يمتلكون أجهزة ذكية في منازلهم، في حين أن 5.2 % من السكان يستخدمون تقنيات الواقع الافتراضي المعزز، وأفاد التقرير بأن سرعات الإنترنت العالية في الدولة، ساهمت في تعزيز الحضور الرقمي لمختلف أفراد المجتمع.