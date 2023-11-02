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خلال لقائه 9 رؤساء من بنوك التنمية متعددة الأطراف: سلطان الجابر يدعو إلى زيادة التمويل المخصص للمناخ

11/2/2023 8:00:27 PM
(MENAFN- Al-Bayan) أكد معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، رئيس مؤتمر الأطراف ((كوب28))، أنه تماشياً مع رؤية القيادة في دولة الإمارات، تحرص رئاسة ((كوب28)) على مد جسور التواصل والتعاون والعمل مع الشركاء الذين يتبنون نفس الرؤى والأفكار والتوجهات، لإنجاز تقدم ملموس في ملف التمويل المناخي، وخاصةً لدول الجنوب العالمي. وبناء مستقبل مستدام لأجيال الحاضر والمستقبل. جاء ذلك خلال لقاء معاليه مع 9 من رؤساء بنوك التنمية متعددة الأطراف، إلى جانب كريستالينا جورجيفا مديرة صندوق النقد الدولي، في اجتماع أقيم عبر تقنية الفيديو، وأشار فيه إلى أن تطوير آليات التمويل المناخي، من الركائز الأساسية لخطة عمل رئاسة ((كوب28)). وأوضح معاليه أن بنوك التنمية متعددة الأطراف، أحرزت تقدماً ملموساً في تعزيز وتطوير آليات التمويل المناخي، بما في ذلك دعمها لرؤية البنك الدولي، التي أعلن عنها الشهر الماضي في مراكش، والهادفة لـ ((إيجاد عالمٍ خالٍ من الفَقْر على كوكبٍ صالحٍ للعَيْش)). ودعا معاليه حضور اللقاء، الذي جرى في اليوم التالي لختام الاجتماعات الوزارية التمهيدية لـ ((كوب28))، إلى رفع سقف الطموح، وزيادة التمويل المخصص للمناخ من مليارات إلى تريليونات الدولارات، استعداداً لانطلاق ((كوب28))، بعد أقل من شهر، كما وجّه دعوة إلى المساهمين لجمع وتحفيز مزيد من رأس المال لبنوك التنمية متعددة الأطراف، لتتمكن من تكثيف جهودها في مجال العمل المناخي. محاور وحض معاليه بنوك التنمية على ضمان وجود 3 محاور أساسية في عملها استعداداً لـ ((كوب28))، هي العمل والتعاون مع الدول من خلال المنصات الوطنية، ومراجعة وتعزيز أهداف التمويل المناخي للسنوات المقبلة، وتقليل المخاطر التي يواجها القطاع الخاص لزيادة تدفق التمويل المناخي من جانبه، لافتاً إلى ضرورة قيام بنوك التنمية متعددة الأطراف بدور رئيس في اعتماد إطار جديد للتمويل المناخي، وإرساء الأسس لهيكل جديد للتمويل، يلبي احتياجات المناخ والتنمية بشكل متزامن. وتعد ((المنصات الوطنية)) آليات طوعية على مستوى الدول تحددها الحكومات، وهي مصممة لتعزيز التعاون بين شركاء التنمية على أساس رؤية وأولويات كل دولة. وجدد معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، التأكيد على دعم رئاسة ((كوب28)) للدعوات المتزايدة إلى تطوير آليات التمويل المناخي، ومنها إعلان نيروبي، الذي تم إطلاقه خلال أسبوع المناخ الأفريقي في سبتمبر، ودعا إلى وضع ميثاق عالمي لتمويل المناخ بحلول عام 2025. وأشار معاليه إلى أن تعديل النهج التمويلي لبنوك التنمية متعددة الأطراف، ليعتمد على التعاون مع المنصات الوطنية، بدلاً من العمل مع كل مشروع على حدة، يشكل عاملاً أساسياً داعماً لخطة عمل رئاسة ((كوب28))، ورؤيتها الهادفة لتوفير التمويل المناخي بشروط مُيسَّرة وتكلفة مناسبة، وأكد على ضرورة تعزيز التكامل والعمل المشترك بين بنوك التنمية متعددة الأطراف. وضمان تعاونها مع الدول من خلال المنصات الوطنية، لتحويل تلك الرؤية إلى عمل ملموس. وأكد معاليه ضرورة قيام بنوك التنمية متعددة الأطراف، بزيادة التمويل المخصص للتكيف، وتوسيع نطاق التمويل المناخي، ليشمل قطاعات مثل الغذاء والمياه والصحة والطبيعة، والحفاظ على التنوع البيولوجي، وتحديد أهداف ومنهجيات استقطاب رأس المال الخاص، والاستفادة منه، خاصةً لدعم موضوع التخفيف. دعم وشدد معاليه على الدور الحاسم لصندوق النقد الدولي في تقديم التمويل المناخي، وضرورة إحرازه تقدماً ملموساً خلال ((كوب28))، بشأن صندوق المرونة والاستدامة، ودعم إعادة توجيه حقوق السحب الخاصة إلى بنوك التنمية متعددة الأطراف، كما دعا إلى عقد منتدى خلال العام المقبل، لتقييم معدل الإنجاز في تنفيذ جدول أعمال تطوير أداء بنوك التنمية متعددة الأطراف، لافتاً إلى أهمية تقييم معدل الإنجاز في تحقيق التقدم بمجال الأعمال. ودعا معاليه رؤساء بنوك التنمية متعددة الأطراف، إلى المشاركة في فعالية رفيعة المستوى خلال اليوم المخصص لموضوع التمويل في ((كوب28))، تتناول تطوير أداء المؤسسات المالية الدولية، ورحب بدعمهم لجهود رئاسة المؤتمر.

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