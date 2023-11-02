مجلس النواب الأمريكي يوافق على مساعدات لإسرائيل بـ14.3 مليار دولار

وافق مجلس النواب الأمريكي، الذي يسيطر عليه الجمهوريون، أمس، على مشروع قانون لتقديم مساعدات بقيمة 14.3 مليار دولار لإسرائيل، وذلك برغم تأكيد الديمقراطيين أنه لن تتم المصادقة عليه في مجلس الشيوخ.

وجاء التصويت بأغلبية 226 صوتاً مقابل 196 صوتاً، وهو ما يتماشى إلى حد كبير مع التقسيم الحزبي للمقاعد.

كانت كامالا هاريس، نائبة الرئيس الأمريكي، قد أكدت، أمس، أن الولايات المتحدة لن تسعى لفرض أي شروط على الدعم الذي تقدمه لإسرائيل للدفاع عن نفسها، في أعقاب هجوم السابع من أكتوبر الذي نفذته «حماس».

وقالت هاريس، خلال مؤتمر صحفي ببريطانيا، في ختام قمة سلامة الذكاء الاصطناعي: «لن نضع أي شروط على الدعم الذي نقدمه لإسرائيل للدفاع عن نفسها».

وأضافت: «سنواصل الوقوف مع حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، ولنكن واضحين وألَّا ننسى أبداً ما حدث في السابع من أكتوبر، حين قُتل وذُبح مئات وآلاف، 1400 من الأبرياء، شباب كانوا ببساطة يحضرون حفلاً موسيقياً».





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