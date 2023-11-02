الاحتلال:وقف إطلاق النار ليس مطروحا على الطاولة

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- Khaberni) خبرني -
قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري:"نقوم بضرب قوات العدو بنيران قوية من البر والجو وجنودنا أكملوا حصار مدينة غزة".
واضاف "نركز على القضاء على حماس ولن يتمكن أحد من صرف انتباهنا و335 ضابطا وجنديا قتلوا منذ بداية الحرب".
وقال" ان رئيس الأركان زار القوات اليوم ونحن مستعدون لأي تصعيد على أي جبهة.وقف إطلاق النار غير مطروح على الطاولة وهدفنا القضاء على حماس".
واشار الى "ان إيران تحاول تشتيت انتباهنا عن الحرب في غزة قواتنا في الجبهة الشمالية استهدفت مواقع تابعة لحزب الله في لبنان".
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