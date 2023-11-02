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الاحتلال:وقف إطلاق النار ليس مطروحا على الطاولة

11/2/2023 7:20:16 PM
(MENAFN- Khaberni) خبرني -
قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري:"نقوم بضرب قوات العدو بنيران قوية من البر والجو وجنودنا أكملوا حصار مدينة غزة".

واضاف "نركز على القضاء على حماس ولن يتمكن أحد من صرف انتباهنا و335 ضابطا وجنديا قتلوا منذ بداية الحرب".

وقال" ان رئيس الأركان زار القوات اليوم ونحن مستعدون لأي تصعيد على أي جبهة.وقف إطلاق النار غير مطروح على الطاولة وهدفنا القضاء على حماس".

واشار الى "ان إيران تحاول تشتيت انتباهنا عن الحرب في غزة قواتنا في الجبهة الشمالية استهدفت مواقع تابعة لحزب الله في لبنان".

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