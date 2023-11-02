الكابينت يوافق على تحويل أموال الضرائب للسلطة

الكابينت يوافق على تحويل أموال الضرائب للسلطة
التاريخ
11/2/2023 7:20:16 PM
(MENAFN
- Khaberni) خبرني - قالت اذاعة الجيش الاسرائيلي ان الكابينت وافق على تحويل أموال الضرائب للسلطة الفلسطينية باستثناء الأموال المخصصة لغزة.
وقالت الاذاعة ان اسرائيل لن تسمح بعودة عمال قطاع غزة، وسيتم العمل على اعادة العمال الذين كانوا في اسرائيل يوم 7 اكتوبر وموجودين في الضفة إلى قطاع غزة.
MENAFN02112023000151011027ID1107363760
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.