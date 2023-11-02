انجازات كتائب القسام باليوم 27 من معركة طوفان الاقصى - تفاصيل

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - أظهرت احصائيات اليوم الـ
27 من معركة طوفان الاقصى انجازات كتائب القسام لوحدها في ارض المعركة أظهرت ما يلي :
- احصائية الآليات و المدرعات
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تدمير دبابة و جرافتين في شمال غرب غزة
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تدمير آليتين شمال غرب غزة
- تدمير دبابة في جحر الديك
- تدمير آليتين شرق حي الزيتون
- تدمير ناقلة جند شمال غرب غزة
- تدمير دبابة شمال غرب غزة
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تدمير آلية و جرافة جنوب غزة
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تدمير دبابة شمال غرب غزة
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تدمير دبابتين شمال غرب غزة
- تدمير 6 دبابات و ناقلتين و جرافة شمال غرب غزة
- إحصائية الجنود :
- نفوق الملازم يوفال زيلبر شمال غزة
- نفوق المقدم سلمان حبكة شمال غزة
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نفوق ٣ جنود بالاجهاز عليهم شمال غرب غزة
- نفوق الرقيب يائير نيفوسي شمال غزة
المجموع / الآليات : 24 -
الجنود : 6
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