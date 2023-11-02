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انجازات كتائب القسام باليوم 27 من معركة طوفان الاقصى - تفاصيل

11/2/2023 7:20:15 PM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - أظهرت احصائيات اليوم الـ
27 من معركة طوفان الاقصى انجازات كتائب القسام لوحدها في ارض المعركة أظهرت ما يلي :


- احصائية الآليات و المدرعات

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تدمير دبابة و جرافتين في شمال غرب غزة

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تدمير آليتين شمال غرب غزة

- تدمير دبابة في جحر الديك

- تدمير آليتين شرق حي الزيتون

- تدمير ناقلة جند شمال غرب غزة

- تدمير دبابة شمال غرب غزة

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تدمير آلية و جرافة جنوب غزة

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تدمير دبابة شمال غرب غزة

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تدمير دبابتين شمال غرب غزة

- تدمير 6 دبابات و ناقلتين و جرافة شمال غرب غزة

- إحصائية الجنود :

- نفوق الملازم يوفال زيلبر شمال غزة

- نفوق المقدم سلمان حبكة شمال غزة

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نفوق ٣ جنود بالاجهاز عليهم شمال غرب غزة

- نفوق الرقيب يائير نيفوسي شمال غزة

المجموع / الآليات : 24 -
الجنود : 6

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