تعاون بين غرف دبي وبنك الشريعة الإندونيسي لتطوير البيئة المالية والمؤسسية

وقعت غرف دبي، خلال فعاليات اليوم الثاني من منتدى دبي للأعمال، مذكرة تفاهم مع بنك الشريعة الإندونيسي، أكبر بنك للشريعة الإسلامية في إندونيسيا، لتعزيز التعاون المشترك بين الجانبين في مجال تبادل المعلومات، ومساعدة البنك على التوسع، والوصول لقاعدة واسعة من العملاء المصرفيين.

تهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز التعاون المشترك، من خلال تبادل المعرفة المالية والمعلومات الضرورية في مجالات رئيسية، والمساهمة في تطوير البيئة المالية والمؤسسية، والارتقاء بهذا التعاون، بما يخدم المصالح المشتركة.

تأسيس

تأسس بنك الشريعة الإندونيسي عام 2021 نتيجة للاندماج بين ((بنك بي أر أي شريعة))، و((بنك شريعة منديري))، و((بنك بي إن أي شريعة))، وقد وحد هذا الاندماج نقاط القوة الرئيسية للبنوك الإسلامية الثلاثة، مما أتاح توسيع نطاق الخدمات والانتشار ومستويات رأس المال، التي يقدمها البنك الموحد، وفي عام 2022، تجاوزت إيرادات البنك 1.2 مليار دولار، وحقق أرباحاً تزيد على 250 مليون دولار، ويبلغ رأس مال البنك ما بين 15 - 17 مليار دولار.

وكان بنك الشريعة الإندونيسي قد أعلن عن تأسيس مكتب له في دبي، في إطار خطط توسعه بالأسواق العالمية، حيث ساعدته غرف دبي في مسألة الحصول على الترخيص اللازم في مركز دبي المالي العالمي.

وأكد محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي: إن التعاون مع أكبر بنك للشريعة الإسلامية في إندونيسيا يعكس الالتزام التام بتوفير كل التسهيلات لجميع الشركات على اختلاف أنواعها للتوسع في دبي، والاستفادة من المنظومة المتطورة لمزاولة الأعمال، التي تتمتع بها الإمارة، لافتاً إلى حرص الغرف على توفير كل الإمكانات، التي تساعد الشركات والمؤسسات العالمية على تحقيق أهدافها من التوسع في سوق دبي.

مبادرة

جرى توقيع مذكرة التفاهم، ضمن مبادرة منصة صفقات الأعمال ((The Deals Hub))، المنصة المخصصة للإعلان عن صفقات الأعمال والاستثمار والتعاون والشراكات والمشاريع الجديدة بين قادة الأعمال والمستثمرين في دبي ونظرائهم حول العالم من المشاركين في منتدى دبي للأعمال، الذي تنظمه غرف دبي، وتعكس هذه المبادرة المبتكرة التزام غرف دبي بدفع عجلة التجارة والاستثمار العالميين، بما يرسخ مكانة دبي مدينة عالمية رائدة لممارسة الأعمال.

ويجمع منتدى دبي للأعمال أصحاب المصلحة الرئيسيين من القطاعين الحكومي والخاص من جميع أنحاء العالم لاستكشاف فرص عقد شراكات اقتصادية استراتيجية جديدة، وتطوير شبكات دولية أقوى، وفتح آفاق جديدة للتجارة والاستثمار.