«ستاندرد تشارترد» و«إنوفيشن هب» يتوجان أفضل ثلاث رائدات أعمال في الإمارات

قدمت الدورة الخامسة من برنامج ((المرأة والتكنولوجيا))، والذي أطلقه بنك ستاندرد تشارترد بالشراكة مع مركز ((إنوفيشن هب)) في مركز دبي المالي العالمي، إجمالي 100,000 دولار من رأس المال الأولي غير المقترن بتملك الأسهم لثلاث شركات تقنية ناشئة بارزة تقودها رائدات أعمال في دولة الإمارات.

وحصلت نور طاهر، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة ((إنتلا)) على المركز الأول، وهي منصة تسد الفجوة بين تطورات الذكاء الاصطناعي العالمية والعالم العربي، وذلك من خلال بناء وضبط نماذج التعلم الآلي بما يلائم مختلف اللهجات العربية، على 50,000 دولار، وفازت لارا حسين، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة ((ذا ويست لاب)) بالمركز الثاني، وهي شركة متخصصة في تحويل فائض الطعام وبقاياه إلى سماد طبيعي، وتقدم خدمات مخصصة لتلبية مختلف احتياجات المؤسسات، بما في ذلك المطابخ السحابية، والفنادق، والمطاعم، والمنازل، والمقاصف، والمدارس، والجامعات، وحصلت على 30,000 دولار.

بينما حصدت الدكتورة أنوشكا باتشافا، الشريك المؤسس والمدير التنفيذي للإنتاج في ((ويل أكس)) بالمركز الثالث، وهو تطبيق يوفر حلولاً متخصصة في التأمين الرقمي، ويجمع بين الصحة والعافية والوقاية لتقليل تكلفة الشكاوى وتعزيز الصحة العامة، على رأس مال أولي قيمته 20,000 دولار.

وتوفر هذه الجوائز النقدية دفعة نوعية داعمة لمشاريع الشركات المشاركة. وتضمنت قائمة المرشحين النهائيين منصة ((تكية))، وشركة ((سافي))، وتطبيق ((ساف))، وتطبيق ((ويل أكس))، ومنصة ((بلاي: دايت))، وتطبيق ((ماماهود))، وتطبيق ((هوبلا))، وتطبيق ((موناك)) للخدمات الإلكترونية، وشركة ((ذا ويست لاب))، ومنصة ((إيكوسينتريك))، ومنصة ((إنتلا)).