الإمارات العالمية للألمنيوم تواصل شراكتها البحثية مع معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا

أعلنت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، أكبر شركة صناعية في دولة الإمارات خارج قطاع النفط والغاز، عن بدء الجولة السابعة من شراكتها البحثية مع معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، وتستقبل الإمارات العالمية للألمنيوم في برنامج هذا العام 7 مهندسين من طلاب الدكتوراه والماجستير من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، للتعاون مع مختلف الفرق التشغيلية في الشركة، والعمل على إيجاد حلول مبتكرة لبعض التحديات التقنية، التي تواجه صناعة الألمنيوم.

وعلى مدار ثمانية أسابيع سيجتمع طلبة معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا بتفكيرهم الأكاديمي الإبداعي مع موظفي الشركة بخبرتهم الصناعية العملية لتطوير حلول جديدة للتحديات الصناعية في عدد من المجالات التشغيلية، بما في ذلك عمليات الاختزال وتطوير التقنيات وعمليات الكربون والطاقة.

وأسهمت هذه الشراكة في تحقيق وفورات سنوية تجاوزت مليون دولار، من خلال تحسين الأداء والكفاءة، منذ بدايتها في عام 2015، وقد شارك في هذا البرنامج منذ انطلاقه أكثر من 54 طالباً من كلية ديفيد إتش كوخ لتطبيقات الهندسة الكيميائية التابعة لمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا.

وقال عبد الناصر بن كلبان، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم: ((تعكس شراكتنا المتينة مع معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا التزام الإمارات العالمية للألمنيوم بدعم البحث والتطوير عمليات إنتاج الألمنيوم على مستوى العالم، ويتيح البرنامج فرصة مميزة لتطوير حلول مبتكرة، للتغلب على التحديات الصناعية المعقدة، وتعزيز الكفاءة وممارسات الاستدامة، من خلال الاستفادة بالخبرات الأكاديمية والصناعية، ونأمل بأن يثمر برنامجنا لهذا العام بنتائج قيمة كالعادة)).