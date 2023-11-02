مبيعات العقارات الجاهزة بدبي تقفز 81 % في أكتوبر

كشفت أحدث البيانات الصادرة عن ((بروبرتي فايندر))، بوابة التكنولوجيا العقارية، عن الاتجاهات الرئيسية التي هيمنت على سوق دبي العقاري المتنامي في أكتوبر 2023، حيث سجل عدد المبايعات العقارية 7128 معاملة، بقيمة إجمالية بلغت 29.7 مليار درهم، وبزيادة في القيمة قدرها 17.46% بالمقارنة مع الشهر ذاته من العام الماضي.

وقد واصل قطاع العقارات الجاهزة دفع عجلة نمو سوق العقارات في دبي وتعزيز أدائه في شهر أكتوبر، حيث ارتفع حجم مبايعات العقارات الجاهزة 36.8% على أساس سنوي، مسجلاً 5.602 معاملة، بالمقارنة مع 4.095 معاملة في الشهر ذاته من العام الماضي، ما انعكس على قيمة العقارات الجاهزة التي ارتفعت 81%، مسجلة 25.7 مليار درهم، متجاوزة بشكل واضح مبلغ الـ14.2 مليار درهم الذي سُجل في أكتوبر 2022، في تطور جديد تمثل في تسجيل شهر أكتوبر أعلى قيمة للمعاملات للوحدات الجاهزة في هذا القطاع منذ عقد من الزمن.

وأظهرت بيانات أكتوبر أن 60% من المهتمين بشراء العقارات بحثوا عن شقق سكنية، بينما اهتم 40% بالبحث عن الفلل والتاون هاوس. وفي قطاع الإيجار، بحث 82% من المستأجرين عن الشقق، في حين حظيت الفلل أو التاون هاوس باهتمام 18% منهم. وفضل نحو 67.5% من الباحثين عن شقق الوحدات المفروشة، في حين فضل 30.9% خيارات غير مفروشة. أما المستأجرون الباحثون عن الفلل والتاون هاوس، فقد فضل 51% منهم الوحدات غير المفروشة، وذهب 48% منهم باتجاه الوحدات المفروشة.

كذلك أفادت بيانات الشهر الماضي أن نحو 36% من المستأجرين بحثوا عن وحدات سكنية مؤلفة من غرفة نوم واحدة، و30% عن وحدات مكونة من غرفتي نوم، و24% عن وحدات استوديو، بينما حظيت وحدات الفلل والتاون هاوس المؤلفة من 3 غرف نوم على النسبة الكبرى من اهتمام المستأجرين مسجلة 43%، بينما اهتم 35% باستئجار وحدات مكونة من أربع غرف نوم أو أكثر.

المناطق الأكثر بحثاً

ووفقاً للبيانات الخاصة ببروبرتي فايندر، فقد ضمت قائمة المناطق الأكثر بحثاً عنها لاستئجار الشقق في أكتوبر 2023: دبي مارينا، قرية جميرا الدائرية، الخليج التجاري، وسط مدينة دبي، أبراج بحيرة جميرا، بينما حظيت دبي هيلز إستيت وجميرا والبرشاء ودبي هيلز 2 (أكويا) والمرابع العربية باهتمام ملحوظ من قبل الباحثين عن استئجار الفلل أو التاون هاوس.

وشملت قائمة المناطق الأكثر بحثاً فيها عن الشقق بغرض التملك في أكتوبر: دبي مارينا، وسط مدينة دبي، قرية جميرا الدائرية، الخليج التجاري، نخلة جميرا، في حين حظيت مناطق دبي هيلز إستيت والمرابع العربية ونخلة جميرا والفرجان ومدينة محمد بن راشد بصدارتها في قائمة الوجهات المفضلة للباحثين عن تملك الفلل أو وحدات التاون هاوس.

وأسهمت 10 من مناطق دبي بـ45% من إجمالي عدد المبايعات، وتشمل: قرية جميرا الدائرية، الخليج التجاري، برج خليفة، دبي مارينا، مدينة هند 4، الحبية الخامسة، نخلة جبل علي، المدينة العالمية المرحلة 1، أبراج بحيرات جميرا، مدينة دبي الرياضية، بينما أسهمت عشر من مناطق دبي بنحو 54% من قيمة المبايعات، بما فيها: نخلة جبل علي، الصفوح 2، نخلة جميرا، قرية جميرا الدائرية، برج خليفة، الحبية الخامسة، الخليج التجاري، نخلة ديرة، ند الشبا 1، دبي مارينا.

وقال شريف سليمان، الرئيس التنفيذي للإيرادات، بروبرتي فايندر: ((شهد قطاع العقارات الجاهزة في أكتوبر 2023 انتعاشاً كبيراً، مسجلاً مستويات جديدة في تفضيلات الباحثين عن العقارات. وفي خضم هذا المشهد المتطور للسوق العقاري في دبي، تجدد بروبرتي فايندر التزامها الثابت بالبقاء شريكاً موثوقاً في رحلة الباحثين عن العقارات. وسنمضي قدماً في تسخير أحدث الأدوات في مجال التكنولوجيا العقارية لمساعدة الباحثين عن العقارات وتوجيههم لاتخاذ القرارات الصائبة، مع تعزيز الثقة والشفافية في القطاع العقاري المتنامي باستمرار في الدولة)).