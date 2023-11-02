«بي إن بي باريبا لإدارة الثروات» تتوسع إقليمياً عبر افتتاح مقر جديد في دبي

أعلنت شركة ((بي إن بي باريبا لإدارة الثروات)) (BNP Paribas) افتتاح مكتبها الجديد في برج ((آي سي دي بروكفيلد بليس))، ضمن مركز دبي المالي العالمي، المركز المالي الرائد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، وتشكل هذه الخطوة محطة مهمة جديدة في مسيرة الشركة، بما يسهم في تعزيز نموها انطلاقاً من التزامها الراسخ تجاه عملائها.

وقال أنطوان شمالي، الرئيس التنفيذي لشركة ((بي إن بي باريبا لإدارة الثروات الشرق الأوسط)): يشكل نجاح ((بي إن بي باريبا لإدارة الثروات)) في منطقة الشرق الأوسط دليلاً ملموساً على ثقة عملائنا بنا، ويعكس افتتاح مكتبنا الجديد التزامنا الدائم بتقديم أفضل الخدمات، وتبني أعلى معايير الاستدامة.

وقال عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي: ((يسرنا أن نشهد هذه المرحلة التوسعية لنطاق أعمال ومكاتب ((بي إن بي باريبا لإدارة الثروات))، ونؤكد مواصلة دعمنا لها، بما يضمن ازدهارها ضمن منظومة مركز دبي المالي العالمي، التي تضم أكثر من 330 شركة رائدة في قطاع إدارة الثروات والأصول، ومن المشجع أن نرى التزام هذه الشركة في مجال العمل المناخي، بما ينسجم مع توجهاتنا ومع استراتيجية مركز دبي المالي العالمي 2030، فيما نواصل البحث عن حلول جديدة طويلة الأمد، في إطار مساعينا الجماعية لبناء مستقبل خالٍ من الانبعاثات))، وقدم مكتب الشركة الجديد طلباً للحصول على شهادة الريادة في الطاقة والتصميم البيئي LEED، نظراً لنجاحها في خفض استهلاك كمية الطاقة، وإدارتها الفعالة للموارد.