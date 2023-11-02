«ساتشيروم» للعطور تخطط لإنشاء وحدة أبحاث في دبي

تخطط شركة العطور الهندية ((ساتشيروم)) لاستثمار أكثر من 5 ملايين دولار لإنشاء وحدة أبحاث في دبي، بحسب بيان صادر عن الشركة.

وحسبما جاء في البيان فإن الشركة تتطلع لتعزيز أعمالها في سوق الإمارات المزدهر، حيث تهدف لتحقيق نمو في الإيرادات بمقدار 10 أضعاف، خلال الـ36 إلى 60 شهراً المقبلة.

وقال المدير العام للشركة، مانوج أرورا: إن ((الشرق الأوسط ملتقى للثقافات من جميع أنحاء العالم، والأعمال التجارية تتسم بالسلاسة بشكل ملحوظ، ففي وقت سابق كانت لندن وروما وباريس من رواد أسواق المنتجات الفاخرة، لكن اليوم، أصبحت دبي مركزاً كبيراً للأزياء وأسلوب الحياة)).

وقال البيان: ((تخطط شركة Sacheerome لاستثمار أكثر من 5 ملايين دولار، لإنشاء مركز أبحاث وابتكار ومختبر تطبيقات، ومركز تقييم، ومكتب مبيعات ومستودع في الإمارات على مدى السنوات الثلاث إلى الخمس المقبلة)).

وفقاً لتقرير أبحاث السوق المتخصصة وصلت قيمة صناعة العطور في الشرق الأوسط وأفريقيا إلى نحو 2.92 مليار دولار في عام 2023، ومن المتوقع أن تصل إلى نحو 4.16 مليارات دولار، بحلول عام 2032.