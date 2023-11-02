أمنيات تطلق «أورلا إنفينيتي» في نخلة جميرا

أطلقت شركة أمنيات للتطوير العقاري، أحدث مشاريعها الفاخرة ((أورلا إنفينيتي، دورشيستر كوليكشن، دبي)) في نخلة جميرا.

ويُشكل مشروع ((أورلا إنفينيتي)) ثمرة تعاون مع أبرز المصممين والمشغلين والشركاء في العالم، تحت مظلة وإشراف شركة أمنيات. وستتولى مجموعة الضيافة العالمية دورشيستر كوليكشن إدارة المشروع، في حين أوكلت مهمة ابتكار الطابع الهندسي إلى شركة ((فوستر آند بارتنرز)).

يتألف المشروع من 20 وحدة سكنية مزدوجة، تتميز كل منها بخصائص مميزة، تشمل مصعداً خاصاً للوصول المباشر إلى الشقق، ومساحات مزدوجة الارتفاع، وواجهات ممتدة من الأرض إلى الأسقف. وتتمثل أبرز مزايا المشروع من خلال الشرفات الفسيحة التي تحتوي على أحواض سباحة خاصة، يصل طولها إلى 18 متراً، وتوفر إطلالات لا متناهية، بزاوية 270 درجة على المدينة والبحر. وتتوفر أيضاً ميزة التحكم الآلي الذكي للمنازل.