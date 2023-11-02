Friday, 03 November 2023 04:29 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الفراولة تقلل من الإصابة بالخرف

11/2/2023 7:20:02 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

في بحث جديد نُشر في مجلة «العناصر الغذائية»، كشف باحثون من جامعة سينسيناتي في ولاية أوهايو الأمريكية، عن أن الاستهلاك اليومي للفراولة يمكن أن يساعد على تقليل خطر الإصابة بالخرف لدى بعض السكان في منتصف العمر.

وبحسب البحث فإن الفراولة تحتوي على مضادات الأكسدة التي تسمى الأنثوسيانين، والتي لها دور في مجموعة متنوعة من الفوائد الصحية مثل التحسينات المعرفية.

كما كشف البحث عن أنه بالإضافة لاحتواء الفراولة على الأنثوسيانين، فإنها تحتوي على مغذيات دقيقة إضافية تسمى الإلاجيتانين وحمض الإيلاجيك، والتي ترتبط بفوائد صحية.

وأُجري البحث على نحو 30 مريضاً يعانون من زيادة الوزن تتراوح أعمارهم بين 50-65 عاماً ويعانون من شكاوى من التدهور المعرفي المعتدل، والذين لديهم مخاطر أكبر للإصابة بالخرف في أواخر العمر.

MENAFN02112023000110011019ID1107363750

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث