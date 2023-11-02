الفراولة تقلل من الإصابة بالخرف

(MENAFN
- Al-Bayan)
في بحث جديد نُشر في مجلة «العناصر الغذائية»، كشف باحثون من جامعة سينسيناتي في ولاية أوهايو الأمريكية، عن أن الاستهلاك اليومي للفراولة يمكن أن يساعد على تقليل خطر الإصابة بالخرف لدى بعض السكان في منتصف العمر.
وبحسب البحث فإن الفراولة تحتوي على مضادات الأكسدة التي تسمى الأنثوسيانين، والتي لها دور في مجموعة متنوعة من الفوائد الصحية مثل التحسينات المعرفية.
كما كشف البحث عن أنه بالإضافة لاحتواء الفراولة على الأنثوسيانين، فإنها تحتوي على مغذيات دقيقة إضافية تسمى الإلاجيتانين وحمض الإيلاجيك، والتي ترتبط بفوائد صحية.
وأُجري البحث على نحو 30 مريضاً يعانون من زيادة الوزن تتراوح أعمارهم بين 50-65 عاماً ويعانون من شكاوى من التدهور المعرفي المعتدل، والذين لديهم مخاطر أكبر للإصابة بالخرف في أواخر العمر.
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