الفراولة تقلل من الإصابة بالخرف

في بحث جديد نُشر في مجلة «العناصر الغذائية»، كشف باحثون من جامعة سينسيناتي في ولاية أوهايو الأمريكية، عن أن الاستهلاك اليومي للفراولة يمكن أن يساعد على تقليل خطر الإصابة بالخرف لدى بعض السكان في منتصف العمر.

وبحسب البحث فإن الفراولة تحتوي على مضادات الأكسدة التي تسمى الأنثوسيانين، والتي لها دور في مجموعة متنوعة من الفوائد الصحية مثل التحسينات المعرفية.

كما كشف البحث عن أنه بالإضافة لاحتواء الفراولة على الأنثوسيانين، فإنها تحتوي على مغذيات دقيقة إضافية تسمى الإلاجيتانين وحمض الإيلاجيك، والتي ترتبط بفوائد صحية.

وأُجري البحث على نحو 30 مريضاً يعانون من زيادة الوزن تتراوح أعمارهم بين 50-65 عاماً ويعانون من شكاوى من التدهور المعرفي المعتدل، والذين لديهم مخاطر أكبر للإصابة بالخرف في أواخر العمر.