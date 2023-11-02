نجلا ترامب يدليان بشهادتيهما في قضية احتيال ضد والدهما

أدلى دونالد ترامب جونيور، أمس، بشهادته لليوم الثاني توالياً في قضية الاحتيال المدنية التي تستهدف منظمة ترامب وتهدد الاستثمارات العقارية لعائلته، حيث أقر أنه كان يوقع على البيانات المالية للمنظمة، إلا أنه أشار إلى اعتماده على خبرة المحاسبين فيما يتعلق بدقتها.

وكان دون جونيور، البالغ 45 عاماً، أول شخص من عائلة ترامب يدلي بشهادته في القضية التي تتهم فيها منظمة ترامب بتضخيم قيمة أصولها للحصول على قروض مصرفية وتأمينات بشروط أكثر ملاءمة.

وتبعه على منصة الشهود شقيقه الأصغر أريك ترامب البالغ 39 عاماً، ومن المتوقع أن يتم الاستماع إلى شهادة الرئيس السابق نفسه الاثنين.

ويتولى دون جونيور وإريك منصب نائبي رئيس منظمة ترامب التي تضم شبكة واسعة من الشركات تعنى بإدارة مبان سكنية وناطحات سحاب وفنادق فاخرة وملاعب غولف حول العالم.

وفي اليوم الثاني من شهادته في قاعة محكمة مانهاتن، كرر دون جونيور الخط الذي انتهجه في اليوم السابق للدفاع عن نفسه، مكرراً أن المنظمة اعتمدت على شركات محاسبة لضمان المعلومات المقدمة للمقرضين وغيرهم، وقال: «اعتمدت على المحاسبين».

وعندما سُئل دون جونيور عن استبانة لتقصي الحقائق أرسلتها مجلة «فوربس» إلى عائلة ترامب عام 2017 تشكك بثروة والده، نفى أن يكون قد فعل شيئاً آخر عدا الرد على الاستبيان برسالة بريد إلكتروني لمديري المنظمة تقول: «كمية مهولة من ألامور هناك».

وكان اسم إيفانكا، ابنة ترامب، البالغة 41 عاماً، قد ورد كمتهمة في الدعوى التي رفعها الادعاء العام في نيويورك ضد ترامب وأولاده، قبل أن يتم إسقاط التهم عنها لاحقاً، لكن رغم ذلك تلقت استدعاء أيضاً للإدلاء بشهادتها.

وفي حال مثل الرئيس السابق، البالغ 77 عاماً، أمام المحكمة، فستكون المرة الأولى التي يدلي فيها بشهادته علناً في أي من القضايا المدنية والجنائية المختلفة التي يواجهها.

ولا يواجه الرئيس السابق وأبناؤه خطر الذهاب إلى السجن في قضية الاحتيال التي رفعتها المدعية العامة في نيويورك ليتيشيا جيمس، لكنهم يواجهون غرامات تصل إلى 250 مليون دولار واحتمال عزلهم من إدارة الشركة العائلية.

وفي سلسلة منشورات على منصته «تروث سوشال»، اتهم ترامب القاضي آرثر أنغورون الذي يتولى القضية بـ«القيام بأعمال قذرة لصالح الحزب الديمقراطي».

وقال ترامب متوجهاً إلى القاضي: «اترك أولادي وشأنهم يا انغورون».

وتعد قضية الاحتيال المدني واحدة من معارك عدة قانونية يواجهها ترامب الذي يتصدر الاستطلاعات لنيل ترشيح الحزب الجمهوري في السباق الرئاسي لعام 2024.

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