توقيع رواية «الحب الأفلاطوني»

(MENAFN
- Al-Bayan)
وقّع الكاتب أحمد الشناوي روايته الجديدة ((الحب الأفلاطوني))، الصادرة أخيراً، في معرض الشارقة الدولي للكتاب.
وأكد الشناوي أن الرؤية تروي حكايات مفعمة بالحب الصادق البعيد عن أي رتوش أو منافع، وتحمل معاني السعادة بين طرفين، بوصفها الثيمة الأجمل في الحياة.
تقع رواية الشناوي في 110 صفحات من القطع المتوسط، وهي تعكس صفاء الإحساس والبحث عن لحظات ربما لا تتأثر بكل تفاصيلنا اليومية التي قد تخضع لاعتبارات يكون الحب فيها متأخراً، وليس خياراً رئيساً.
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