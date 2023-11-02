Friday, 03 November 2023 04:29 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


توقيع رواية «الحب الأفلاطوني»

11/2/2023 7:20:01 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

وقّع الكاتب أحمد الشناوي روايته الجديدة ((الحب الأفلاطوني))، الصادرة أخيراً، في معرض الشارقة الدولي للكتاب.

وأكد الشناوي أن الرؤية تروي حكايات مفعمة بالحب الصادق البعيد عن أي رتوش أو منافع، وتحمل معاني السعادة بين طرفين، بوصفها الثيمة الأجمل في الحياة.

تقع رواية الشناوي في 110 صفحات من القطع المتوسط، وهي تعكس صفاء الإحساس والبحث عن لحظات ربما لا تتأثر بكل تفاصيلنا اليومية التي قد تخضع لاعتبارات يكون الحب فيها متأخراً، وليس خياراً رئيساً.

MENAFN02112023000110011019ID1107363748

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث