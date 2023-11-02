توقيع رواية «الحب الأفلاطوني»

وقّع الكاتب أحمد الشناوي روايته الجديدة ((الحب الأفلاطوني))، الصادرة أخيراً، في معرض الشارقة الدولي للكتاب.

وأكد الشناوي أن الرؤية تروي حكايات مفعمة بالحب الصادق البعيد عن أي رتوش أو منافع، وتحمل معاني السعادة بين طرفين، بوصفها الثيمة الأجمل في الحياة.

تقع رواية الشناوي في 110 صفحات من القطع المتوسط، وهي تعكس صفاء الإحساس والبحث عن لحظات ربما لا تتأثر بكل تفاصيلنا اليومية التي قد تخضع لاعتبارات يكون الحب فيها متأخراً، وليس خياراً رئيساً.