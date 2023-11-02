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موضوعات متنوعة في عدد مجلة «المسرح» الجديد

11/2/2023 7:20:00 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

تضمّن العدد ((50)) (نوفمبر) من مجلة ((المسرح))، التي تصدرها دائرة الثقافة في الشارقة، مجموعة متنوعة من المقالات والحوارات والمتابعات حول النشاط المسرحي في الوطن العربي والعالم.

نشرت المجلة في باب ((مدخل)) إفادات لعدد من الفنانين المحليين حول واقع مسرح الطفل وآفاقه المأمولة.

وفي ((قراءات)) كتب باسم صادق عن الإعداد وطرافة المضمون والأداء التمثيلي في عرض ((بعيد عنك)) الذي قدمه المخرج المصري محمد عبد الستار أخيراً، وتطرقت سعيدة شريف إلى الخصائص الفرجوية والبعد الاستعراضي في ((لافيكتوريا)) أحدث أعمال المخرج المغربي أحمد أمين الساهل. وفي ((حوار)) نشرت المجلة مقابلة مع المخرج الكويتي عبدالله العابر.

وتحت عنوان ((أبو الفنون والجامعة: تشخيص واقتراحات)) جاءت مقالة عبدالمجيد شكير في باب ((رؤى)). وفي ((صروح)) كتب الحسام محيي الدين عن دور مركز إشبيلية الثقافي في إنعاش حركة المسرح بالجنوب اللبناني. وتحدث في ((مطالعات)) محمد لعزيز عن كتاب ((المسرح ورشة مفتوحة)) للكاتب والمخرج المغربي بوسلهام الضعيف.

ونقرأ في ((متابعات)) مقالة كتبها فنسنت رافيس وترجمتها لمى عمار حول موضوعات وتقنيات النصوص المسرحية التي كتبها الحائز لجائزة نوبل للآداب هذا العام، يون فوسه، وعن نصه ((شخص ما سوف يأتي)) كتب أسامة أبوطالب.

ونطالع في الباب نفسه حوارات قصيرة مع الممثل الإماراتي خالد البناي، والمخرجة والممثلة والكاتبة الفلسطينية بيان شبيب، ومصممة السينوغرافيا السورية ريم الماغوط، والممثلة التونسية شاكرة الرماح، ومصمم الكوريغرافيا الجزائري الهادي شريفة.

وسلط باب ((رسائل)) الضوء على أحداث في الشارقة والجزائر والرباط وستوكهولم.

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