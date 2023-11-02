خديجة الشحي.. أمومة تحتضن التراث وحكايات النخيل

ولدت خديجة محمد حسن الشحي في رأس الخيمة سنة 1948، وقد تزوجت في سن الحادية عشرة وأنجبت 11 طفلاً، حيث نقف على قصة أم صغيرة مكافحة، تحمل بين أضلعها قلباً شغوفاً بالعمل والإنتاج، ولذلك وجدت نفسها متوجهة كلياً نحو صناعة السعف والخوص، نظراً لكونها عاشت في بيئة تعنى بالنخل ومنتجاته، وهي تعشق التراث منذ الصغر، حيث تعلمت من والدتها تلك الصناعات المهمة في حياة أغلب المواطنين المرتبطين بالزراعة، وهي لم تكمل تعليمها نظراً لكونها ربة أسرة، وقد وجدت نفسها تحب كل قطعة تراثية في منزلهم وأيضاً خلال الزيارات، تنجذب إلى كل الأدوات التي تحيط بها ولدى الجيران، وسرعان ما وجدت أن لديها مخزوناً من الموروث لا بد أن يحفظ، ومن هنا بدأت مشاركاتها لدى الجهات الحكومية متمثلة في الفعاليات في المدارس، وهي اليوم في مدينة الحمرية بإمارة الشارقة.

أيضاً أصبحت تشارك مع جهات أخرى مثل الكليات والجامعات كما أصبحت مقصداً لأية جهة ترغب في إقامة فعالية تراثية، حيث يستعيرون منها بعض القطع الأصلية، وأصبح منزلها فيما بعد مقصداً لمن يرغب في تصوير مكان يضم بين جنباته شيئاً من عطر الماضي، وهي من اللواتي يلبين الدعوة للمشاركة في المناسبات الوطنية تراثياً، كما أصبحت تعطي دروساً على هيئة سرد بشكل قصصي لدى المدارس ذات المراحل السنية الصغيرة، وكانت تحصل على الشهادات التي تعتز وتفخر بها، خاصة أنها لم تكمل تعليمها ولكنها تعلم من في الجامعات الأصالة وكيفية السنع والتأدب والعادات والتقاليد الأصيلة، ومن بين الجوائز جائزة القلب الأخضر في العام 2022، وحصلت على رحلة عمرة بسبب ذلك الفوز الكبير.

لا تزال خديجة الشحي تتعلم من خلال الخدمات الاجتماعية لإمارة الشارقة، حيث يوفرون للحرفيات وحفظة التراث الدورات والورش، ولا تزال مستمرة في المشاركات التراثية في جميع الفعاليات، لتحصد من سنة 2000 إلى 2023 حوالي 45 شهادة تقديرية، ولا تزال تعمل على تحضير ما يمكن أن يطلب منها حتى اليوم، إلا أن أبناءها يحرصون على عدم مشاركة والدتهم في جميع الأنشطة، ولكن ذلك لا يمنع من أن تقبل الدعوات التي لا تتطلب الكثير من الجهد، مثل نقل المعلومات التراثية للأجيال، وتجد نفسها ترتاح حين تفتح ذلك المكان الذي جهز من خلاله الخوص الذي يتم تلوينه طبيعياً، ليكون البطل في قصتها عن علاقة المرأة الإماراتية بالنخلة، والكنوز التي يمكن أن تحصل عليها من خلال (سعفات) النخلة ألا وهو الخوص أو مشتقات النخلة.

هي سيدة تراثية تدخل البهجة على الأطفال حين تسرد عليهم ما له علاقة بماضٍ لا يعرفون عنه شيئاً، وربما أضافت لمخيلتهم عند حديثها تلك الصورة الجميلة التي تجعلهم يرحلون بفكرهم مع تلك الصور الجميلة التي تأتي ضمن الحديث، ليبلغوا مكاناً بإحساسهم لا يعد من الحاضر، ولكنه عبر خديجة الشحي والرواة لا يزال حاضراً عبر القصص والأحاديث والموروث المادي.