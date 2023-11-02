«مورو» تبحث استضافة سحابة SAP في مركز بياناتها

أعلن مركز البيانات للحلول المتكاملة ((مورو))، الشركة التابعة لـ ((ديوا الرقمية))، الذراع الرقمية لهيئة كهرباء ومياه دبي وشركة ((إس إيه بي)) (SAP) العالمية في مجال الحوسبة السحابية، عن التعاون لاستضافة السحابة العامة لـ((SAP)) في أكبر مركز بيانات أخضر يعمل بالطاقة الشمسية في العالم التابع لشركة مورو، في مجمّع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية.

وستكون الفرصة متاحة للمؤسسات والشركات في القطاعين العام والخاص في دولة الإمارات العربية المتحدة، لتقليل بصمتها البيئية من خلال استخدام حلول ((SAP)) السحابية التي ستستضيفها شركة ((مورو)).

وتم الإعلان عن هذا التعاون خلال فعاليات منتدى دبي للأعمال 2023، الذي نظمته غرف دبي.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: تنسجم جهود ((ديوا الرقمية)) مع استضافة الدولة للدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28)، وأهداف استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي لتوفير 100% من القدرة الإنتاجية للطاقة من مصادر الطاقة النظيفة بحلول العام 2050، وذلك من خلال تعزيز ممارسات الاستدامة وتوفير قائمة واسعة من الحلول الرقمية المستدامة.

وأضاف: توّفر إمكانية استضافة السحابة العامة لشركة ((SAP)) في مركز البيانات محايد الكربون التابع لمورو، فرصة مهمة للمؤسسات الحكومية والخاصة في دولة الإمارات لتخفيض تأثيرهما البيئي للمساهمة في ضمان مستقبل مستدام، وتتماشى هذه الخطوة الاستراتيجية مع التزام دولة الإمارات بالتنمية المستدامة، والتي تؤكد الدور المهم للتكنولوجيا في دفع أجندة الاستدامة قدماً.

من ناحيته، أعرب سيرجيو ماكوتا، النائب الأول للرئيس لدى ((إس إيه بي)) في منطقة جنوب الشرق الأوسط وأفريقيا، عن تفاؤله لإمكانية استضافة السحابة العامة لشركة ((إس إيه بي)) في مركز البيانات محايد الكربون التابع لمورو، مشيراً إلى أنها تعكس زيادة استثمارات شركة ((إس إيه بي)) في دولة الإمارات.

وقال: بصفتها الدولة المستضيفة لفعاليات ((COP28)) وكشريك عالمي رئيس في مبادرات الاستدامة في العالم، تتميز دولة الإمارات بالتزامها الكبير بالرقمنة والاستدامة.

وأضاف: يستخدم مركز البيانات الأخضر التابع لشركة ((مورو))، مصادر الطاقة المتجددة بنسبة 100%، وهذا التعاون سيمكّن المؤسسات في جميع أنحاء دولة الإمارات من تطوير وتعزيز عملياتها باستخدام أحدث حلول ((إس إيه بي)) للحفاظ على الاستدامة البيئية.

ومن جانبه، قال المهندس مروان سالم بن حيدر، نائب رئيس مجلس الإدارة للقطاع الرقمي والرئيس التنفيذي لمجموعة ((ديوا الرقمية)): يعكس مركز البيانات الأخضر التابع لمورو مسيرتنا الريادية في مجال الاستدامة والتحوّل الرقمي، ويمكن لقطاع الأعمال بدء رحلة تحولية وتنموية نحو التميز في العمليات بالاستفادة من البنية التحتية المتقدمة لمورو وحلول ((إس إيه بي)) القائمة على السحابة.

وأضاف: واثقون بأنه في حال تنفيذه، فإن هذا التعاون البنّاء بين مورو و((إس إيه بي)) سيحدث تغييراً إيجابياً في مجالات التقدم التقني والاستدامة في دولة الإمارات.

ويعد مركز البيانات الأخضر التابع لـ ((مورو))، أكبر مركز بيانات يعمل بالطاقة الشمسية في العالم وفق تصنيف موسوعة ((غينيس للأرقام القياسية))، ويستخدم المركز الحاصل على شهادة المستوى الثالث/الأعلى ((Tier-III)) والمعتمد من معهد ((أب تايم))، مصدر طاقة نظيفة ومتجددة بنسبة 100%، ويتمتع بسعة تفوق 100 ميجاوات.

يشار إلى أن الشراكة الاستراتيجية بين هيئة كهرباء ومياه دبي وشركة ((إس إيه بي)) SAP بدأت في عام 2009 بتطبيق الهيئة لنظام ((إس إيه بي))-المرحلة الأولى لتخطيط موارد المؤسسات لقياس ودمج وأتمتة جميع عملياتها لتقديم أعلى مستوى من الخدمة لمتعامليها وموظفيها وشركائها.

وتطورت الشراكة بين المؤسستين لاحقاً لتشمل تطبيق الهيئة لمراحل متطورة من نظام ((إس إيه بي))، وتعاون ((إس إيه بي)) مع مركز البيانات للحلول المتكاملة (مورو). ومنذ عام 2018، أصبحت شركة ((مورو)) المزود المعتمد لمنصة ((إس إيه بي-هانا)) لخدمات الحوسبة السحابية المؤسسية، كما تم هذا العام اعتماد شركة ((مورو))، من قبل شركة ((إس إيه بي)) كشريك لبرنامج رايز (RISE) كأول مزود محلي يتم اعتماده في دولة الإمارات لتقديم خدمات ((إس إيه بي)) السحابية والآمنة.