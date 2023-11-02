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«ظننته».. حكايات حزينة مسكونة بوقائع الخداع والعذابات

11/2/2023 7:19:58 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

تعالج رواية للزميلة، الإعلامية والروائية، شيرين فاروق، صدرت أخيراً بالتزامن مع معرض الشارقة الدولي للكتاب، تحت عنوان ((ظننته رجلاً))، قضية مجتمعية مهمة، جوهرها وقوع بعض النساء ضحية للخداع والغش من قبل رجال محددين لا يبالون بقيم الحب والصدق والتفاني في العطاء، ويمتهنون الاستغلال بكل أوجهه.

وتضيء الكاتبة في تناولها للمسالة، على عواقب تلك التجارب وتأثيراتها الخطرة على النساء والمجتمع بوجه عام، حيث تقبع كثيرات منهن، وجراء ذاك الواقع والحال التي تقاربها الرواية، حبيسات الخيبة والمرارة والكآبة والآلام.. فلا يعرفن طعم الراحة أو السعادة.

وفي السياق، تتناول الرواية خمس قصص واقعية، تطلعنا معها على قدرة غالبية النساء على تخطي الأمر واستئناف الحياة والأمل، بينما تصور لنا قصة إحداهن التي يتملكها حب الانتقام، ولذا أصبحت قاتلة بعدما أقدمت على قتل الرجل الذي كان سبب معاناتها.

وفي العموم، يقدم الكتاب مجموعة من النصائح والإرشادات التي تفيد النساء من هذه الفئة، ففيه توضح الكاتبة كيفيات القدرة على التغلب على أي عقبات ومواقف من هذا القبيل. كما تمثل الرواية دعوة إلى كل إنسان لإسعاد نفسه عبر جملة دروب وقصص ناجعة وبناءة في حياتنا. ومن بين الحكايات والقصص التي نطالعها في العمل: ((ضحية بلا ثمن))، ((القتل المشروع)).

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