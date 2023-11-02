ناشرون: الإمارات ترسخ مكانتها وجهة ثقافية وتعزز جاذبيتها للمبدعين عالمياً

أكد ناشرون خليجيون مشاركون في معرض الشارقة الدولي للكتاب في دورته الـ 42، والذي يحمل شعار((نتحدث كتباً))، أن الإمارات تشهد حراكاً ثقافياً حافلاً بالأحداث والفعاليات التي ترسخ مكانتها كوجهة ثقافية أولى على مستوى المنطقة، ويعزز جاذبيتها للمبدعين والكتاب والمثقفين من مختلف دول العالم، وذلك بفضل الجهود المبذولة في دعم الحركة الثقافية وتعزيز الإنتاج الأدبي والثقافي والعلمي للكتاب والمثقفين الإماراتيين والعرب، مبينين أن المعرض أضحى واحداً من أهم المنجزات الثقافية العربية خلال السنوات الماضية، حيث شكل منصة للناشرين ومنتجي الكتاب وأصحاب المكتبات للازدهار وبناء الشراكات وتوثيق العلاقة مع الجمهور، كما فتح للثقافة العربية نوافذ مستقبلية لتحديد مسارها والوصول إلى شرائح أوسع من المجتمع.

فكر

أكدت سندس مغربي، من قسم التسويق بدار الفكر الجديد بالمملكة العربية السعودية، أن تلك المشاركة تعد الثالثة في معرض الشارقة الدولي للكتاب، وأن الهدف من المشاركة في المعرض للتعريف بآخر إصدارات الدار من الكتب، والتي في معظمها تخاطب القراء في الفكر وفهم الذات، كما أنه كل عام نشارك بإصدارات جديدة، أبرزها رواية ((راس محموم))، لكاتب تركي معروف، تم ترجمتها إلى اللغة العربية.

وقالت إن معرض الشارقة للكتاب أضحى من المعارض المميزة، والتي تشهد إقبالاً منقطع النظير، سواء من العارضين أم من الزوار، كما أن كافة الكتب المعروضة للبيع تنفد خلال العرض، فيتم عمل طبعات أخرى، لافتة إلى أن المعرض يعد من المعارض المعروفة على المستوى العربي والعالمي، فهو من أهم منصات الكتب العالمية، إذ عرف بقوة ودقة التنظيم، فدائماً ما يشهد تجديداً وتغييراً في كل عام.

تبادل ثقافي

ويقول موسى الذهني، من الجناح العماني، إن جناح عُمان يضم كلاً من وزارة الإعلام، ووزارة الثقافة والرياضة والشباب، وذاكرة عمان، حيث تم عرض العديد من الإصدارات التاريخية والأدبية والمطبوعات الفقهية، منها كتاب عمان السنوي، والتي لاقت إقبالاً كبيراً من زوار المعرض، إضافة إلى التاريخ العماني والتنوع الثقافي العماني، والتاريخ القديم، كما أن الهدف من المشاركة، هو التبادل الثقافي والمعرفي مع دول العالم، والتي تعرض إنتاجاتها الأدبية والفكرية والعلمية في مكان واحد، وهو معرض الشارقة الدولي للكتاب، لافتاً أن الإمارات تشهد حراكاً ثقافياً قوياً من خلال المعارض التي تنتظم معظم إمارات الدولة، ما يدلل على مدى الاهتمام بذلك الشأن، كما أن المعرض ضم العديد من دور النشر الإماراتية والتي شكلت حضوراً لافتاً يبين مدى الاهتمام الذي تجده تلك الدور، فأصبح المعرض مقصداً لدور النشر والمهتمين بصناعة الكتاب على مستوى العالم.

مشاركة دائمة

من جانبه أكد محمد مرتجى من دار السلاسل من دولة الكويت، أن الدار دائمة المشاركة في معرض الشارقة للكتاب، والذي تميز خلال العام بزيادة في مساحات العرض وتنوع في الفعاليات المقامة والتي تدعم جميعها صناعة الكتاب، وأن تلك الدورة تم عرض العديد من الإصدارات الجديدة، تراوحت ما بين التاريخ والروايات، والتنمية الذاتية، إضافة إلى قصص الأطفال والتي أبرزها كتاب ((سلوكيات ومشاعر)) و((سلسلة أوصانا الرسول))، ومن الروايات رواية ((كسر الخواطر))، و((اغتيال ظفيرة))، إضافة إلى كتب السير الإسلامية، منها ((محطة الرسول))، و((الحياة في القرآن)).

1000

وقال إن العناوين التي تم عرضها تجاوز الـ 1000 عنوان، ما بين إصدارات قديمة وجديدة، حيث يطغى الجديد من الكتب، لافتاً إلى أن المشهد الثقافي في الإمارات شهد حراكاً ثقافياً حافلاً بالأحداث والفعاليات التي ترسخ مكانتها كوجهة ثقافية أولى على مستوى المنطقة، ويعزز جاذبيتها للمبدعين والكتاب والمثقفين من مختلف دول العالم، كما أن المعرض استطاع خلال مسيرته الحافلة أن يغير خريطة معارض الكتب في المنطقة العربية حتى أصبح الأكثر ثراء وتنوعاً من خلال ازدياد عدد العارضين والمشاركين عاماً بعد عام.