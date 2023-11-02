إصدارات تثري ثقافة معارف القراء في حقول الاستراتيجية والاستدامة

50 إصداراً تتنوع في موضوعاتها لتغني فكر ومعارف القراء، يقدمها مركز ((إنترريجونال للتحليلات الاستراتيجية)) في أبوظبي، ضمن جناحه في معرض الشارقة الدولي للكتاب، حيث تضم الإصدارات، التي تشتمل على 28 إصداراً جديداً، كتباً ودوريات وسلاسل بحثية معمقة، تغطي العديد من التخصصات الثقافية والاستراتيجية والسياسية والاقتصادية والتقنية والاجتماعية.

وبين الإصدارات الجديدة المشارِكة في المعرض العدد الثاني من دورية ((حالة العالم))، وهي دورية ربع سنوية، تركز على رصد وتحليل الاتجاهات الاستراتيجية والظواهر الصاعدة في أقاليم العالم في المجالات المختلفة؛ وذلك بمشاركة خبراء وأكاديميين من منطقة الشرق الأوسط والعالم.

ويطلق المركز عدداً جديداً من سلسلة ((دراسات إنترريجونال))، وهي دورية تحليلية من فئة الدوريات ذات الدراسة الواحدة، تصدر بشكل دوري عن المؤسسة، وتتناول أهم التحولات والقضايا الاستراتيجية الصاعدة في التفاعلات الإقليمية والدولية على كافة المستويات؛ السياسية، والاقتصادية، والأمنية، والعسكرية، والتكنولوجية، والاجتماعية، وغيرها، وتأثيراتها على حالة الأقاليم الرئيسية في العالم.

ويأتي العدد الجديد بعنوان ((Global South: صعود تأثير الجنوب العالمي في التفاعلات الدولية))، ليناقش أبعاد تصاعد نفوذ وتأثير دول الجنوب في المشهد العالمي، مستعرضاً مؤشرات تنامي هذا النفوذ من قبيل تحول القوة الاقتصادية العالمية لصالح دول الجنوب، والتأثير المتنامي على الجغرافيا السياسية العالمية.

وكان قد صدر عن المركز العدد الأول من دوريته المتخصصة الجديدة ((مؤشرات إنترريجونال))، وهي سلسلة مؤشرات إحصائية غير دورية تستهدف رصد أهم التحولات الاستراتيجية والمتغيرات السياسية والاقتصادية والأمنية، والتكنولوجية والاجتماعية، المؤثرة في التفاعلات الإقليمية والدولية وتقديم رؤية استشرافية لمستقبل هذه التفاعلات.

وجاء العدد الأول بعنوان ((مؤشر الإنجاز البيئي)) والذي يقوم برصد ومتابعة فعالية الجهود البيئية التي تضطلع بها دولة الإمارات في مجال البيئة والمناخ.

وأصدر المركز 3 كتب جديدة، هي: كتاب ((قارة المستقبل: كيف يمكن فهم حالة أفريقيا؟))، الذي يلقي الضوء على الفرص والتحديات التي تواجهها الدول الأفريقية في ظل المتغيرات الراهنة في النظام العالمي، وكتاب ((الانحسار الأمريكي: أزمات الداخل والمكانة العالمية للولايات المتحدة)). بالإضافة إلى ((كتاب الانهيار البيئي:

تحولات العلاقات الدولية للتغير المناخي))، ويتناول قضية التغيرات المناخية وتأثيراتها الممتدة على الدول والمجتمعات، ومسارات الابتكار البيئي والتعامل مع التحدي المناخي.

ويشارك المركز في المعرض بعدد جديد من سلسلة Light House، وهي سلسلة تقارير تتناول المفاهيم النظرية والاتجاهات الصاعدة، وتأثيراتها على التفاعلات الدولية والإقليمية، حيث جاء العدد الجديد تحت عنوان: ((Colour Economics ملامح صعود الاقتصادات الملونة في العلاقات الدولية))، لأبعاد صعود مفهوم الاقتصادات الملونة عالمياً في ظل مساعي الحكومات والمؤسسات الدولية للوصول إلى مستقبل أكثر استدامة، وتحقيق التنمية المستدامة.

ويشهد المعرض إطلاق ((إنترريجونال للتحليلات الاستراتيجية)) 22 عدداً جديداً من سلسلة New World والتي تتناول موضوعاتها أبرز التحولات الجيوسياسية الكبرى المؤثرة على مستقبل أقاليم العالم في المجالات الأمنية، والعسكرية، والسياسية، والاقتصادية، والمجتمعية، والتقنية.