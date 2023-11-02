«الخبيئة».. صور يلونها الواقع تنبض برمزياته وقصصه

70 عملاً فوتوغرافياً جمعها معرض ((الخبيئة)) للكاتبة والمصورة الفوتغرافية الدكتورة مريم الشناصي، التي انطلقت في مجال التصوير منذ 30 عاماً، حين كانت طالبة في المدرسة، وحتى دخولها الجامعة، حيث كانت رئيسة جمعية الفنون التشكيلية للطالبات في جامعة الإمارات، والتحقت بالعديد من الدورات المعنية بالتصوير لاسيما خلال دراستها في أوروبا، حيث مكنها وجودها هناك من المشاركة بالعديد من المعارض والفعاليات والأنشطة الفنية والتي حرصت من خلالها على عرض أعمالها في التصوير الفوتوغرافي.

وعن معرضها، تقول مريم الشناصي إن هنالك العديد ممن يتساءل عن الاسم الذي اخترته عنواناً لمعرضي ألا وهو ((الخبيئة))، إذ كانت هناك انطباعات مختلفة لاسيما حينما يقرأ الاسم للوهلة الأخرى لكلمة أخرى مشابهة، وقد لا يدرك الكثيرون أن الخبيئة، كلمة مقترنة بالعمل الصالح، إذ قد يحمل الإنسان صفات كالعصبية أو المزاجية وغيرها من الصفات غير المستحبة لكن هناك دائماً خبيئة صالحة وجميلة وطيبة.

وفي هذا المعرض المكون من ثلاثة أقسام اركز في قسمه الأول على الصور ذات العلاقة بعناصر العمل المباشرة من خلال التركيز على الزوايا والخبايا فكل ما اقتربنا أكثر نكتشف أشياء أكثر، حيث يوجد التضاد بين الضوء والظل وانعكاسهما، في 45 عملاً بقياس 10 في 10، بالأسود والأبيض، وهي المرحلة التي يقتنص فيها المصور اللقطات والزوايا وما يدور حول الإنسان في بيئته، فبينما يرسم الفنان لوحته بريشته، تجد المصور الفوتوغرافي يلتقط بكاميرته التي تتحكم بها العين فيلتقط الخبايا بين الثنايا.

وعن القسم الثاني من المعرض، تبين الشناصي أنه اختلف حجم الصور التي زاد حجمها ليصل إلى 60 في 50، لتكبر الصور وتتضح عوالم أخرى في الضوء والظل بتباين شديد، بطبقات لونية وطيف من التدرجات مزجت فيها باللون الأزرق والأحمر في تباين لا يقتنصه إلا عين الفنان.

ووصل عدد المجموعة الثالثة للثمانين، ما يعكس فكرة أن الإنسان قد يتقوقع في المفهوم ومع ذاته، ومنغمس بين الخبايا، وبذا انعكست الأعمال بشكل مصغر، وحين يمتلك أدواته باحترافية وثقة يركز على أن يكون العمل أكبر ويصل لأجدى مراتب الجرأة، كما توضح مريم، فيكتشف عوالم أخرى من الأطياف والانعكاسات الضوئية والظلال فتخرج الصور بجمالية أكبر، في تحرر في الفكرة والعمل يتطور وينمو حتى يصل لمرحلة النضج.

يصاحب المعرض كتاب تشرح فيه الكاتبة والمصورة مريم الشناصي أربع مراحل يمر بها الفنان، إذ تتحدث فيها عن الغيبوبة الفنية وتقارنها بالغيبوبة المرضية، حيث يعيش الفنان أحياناً غيبوبة فنية لها مسبباتها وأبعادها، فيكون موجوداً في الساحة ولكن حواسه لا تدرك ما يجول حوله من ظروف وأحداث، فلا يستجيب لها، ويختزل كل ما يدور حوله بشكل فطري ودون إدراك أو وعي، فمراكز الوعي تكون معطلة لديه كما تصفها، لذا تسميها الشناصي ((غيبوبة فنية))، ولكن عند الاستيقاظ تكون لديه قدرة وسرعة إنجاز كما سرعة الضوء ومفاعيله، فلديه مخزون كبير بإمكانه أن يسابق معه لأن يخرج ما تحويه جعبته.

ويتناول الكتاب مراحل التقوقع أو البيات الشتوي والصيفي والانغماس في عالم مختلف عن عالم الفنانين، وأيضاً تتناول الأبيض والأسود وتدرجاتهما والضوء والظلال وانعكاساتهم، ودراسات للعمل الفني للوصول للقيمة الجمالية التي يخاطبها الفنان في أعمالها بصور مختلفة تخلق الوجود على شكل لوحة فنية مطبوعة.

وختمت الدكتورة مريم الشناصي، في حديثها لـ((البيان))، وتحديداً عن عودتها للتصوير: مع التغييرات التقنية التي طرأت على التصوير في العشرين سنة الأخيرة، والذي تحول إلى التصوير الرقمي.. اعتقد أني بحاجة أيضاً للتطوير في مهاراتي لأواكب المستجدات، ولكني أظن أنه فمهما حدث من تقدم و تطور في هذا المجال ستبقى عين الفنان هي التي تتحكم لتظهر جماليات الصورة.