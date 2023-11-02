«حمدان بن محمد للتصوير» و«هواوي» تحتفيان بفائزي «التصوير الليلي»

أعلنت الأمانة العامة لجائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي، عن الصور الفائزة بمسابقة التصوير الليلي بالتعاون مع HUAWEI XMAGE؛ وهي تقنية التصوير الحصرية فائقة التطور لشركة هواوي، المتوفرة على أجهزتها الحديثة، حيث تم طرح المسابقة على منصة ((انستغرام)) بشروط خاصة، وشهدت المسابقة رواجاً كبيراً في مجتمعات المصورين.

تأتي المسابقة امتداداً للشراكة التي جمعت الطرفين سابقاً، التي أثمرت تعاوناً فنياً ناجحاً من خلال منصة ((هواوي ثيمز))، التي قدّمت أكثر من 120 صورة تندرج تحت 11 سِمة من روائع الصور الفنية، لتكون في متناول مستخدمي أجهزة هواوي.

وقد أبدى مقتنو الهواتف الذكية والهواتف القابلة للطي والأجهزة اللوحية والساعات الذكية من هواوي، سعادتهم باستكشاف عالم من الصور الضوئية الحائزة على الجوائز بتفاصيل مذهلة وإبداعية عبر سلسلةٍ من مجموعات ((السِمات)) الجديدة.

وقد فاز بالمركز الأول في المسابقة المصور الإماراتي ((عبد الرب علي سوّاد)) وفي المركز الثاني ((عظيم خان روني)) من بنغلاديش، المركز الثالث كان من نصيب المصور السعودي ((فيصل صالح الجريفاني))، بينما جاء المصور الأسباني ((شادي نصري)) رابعاً، والمصور الهندي ((رياس كولانجاراكات محمد)) خامساً.

جدل

الفائز بالمركز الأول في المسابقة، المصور الإماراتي عبد الرب سوّاد، أبدى سعادته بالجدل الكبير الدائر حول صورته الفائزة، والتي خدعت الجمهور كونها تبدو مُلتقطة نهاراً وليس ليلاً! حيث قال: توقعت حصول الصورة على انتقادات كثيرة، لكن الأهم هو كفاءة وخبرة لجنة التحكيم في جائزة حمدان والتي استطاعت قراءة بياناتها والتيقن من صحتها وتوقيتها.

وأضاف: الصورة لمنظر طبيعي (لاندسكيب) في دولة آيسلندا واسم الجبل ((فيستراهورن))، حيث كنا في طلعة ليلية لرصد الشفق القطبي ولم نُوفّق، ولكن شدني منظر الجبل وانعكاس ضوء القمر والنجوم فقررتُ التقاط صورة بتعريضٍ طويل لإدخال أكبر كمية إضاءةٍ ممكنة، ثم التقطت صورة بانورامية بتعريضاتٍ مختلفة لأقوم بدمجها لاحقاً بأعلى جودة.

سوّاد، والذي استحق الحصول على الجائزة الأولى وهي جهاز Huawei P60 Pro، خَتَمَ تعليقه بقوله: أحب تقديم شكري وتقديري لجائزة حمدان بن محمد للتصوير على إثرائها للساحة الفنية محلياً ودولياً عن طريق المسابقة السنوية ومعارض الأعمال الفنية والمسابقات الفرعية والكثير من الأنشطة الأخرى.

بحث

المصور السعودي، الفائز بالمركز الثالث، وجائزة HUAWEI WATCH GT 3 من هواوي، فيصل صالح الجريفاني، قال عن صورته: التقطت الصورة في العلا عام 2022.

كنا في طريق عودتنا من رحلة تصوير، وأثناء البحث على الخرائط ظهر لنا هذا الموقع فقررنا الدخول إليه والتصوير هناك. وأضاف: التصوير هو مصدر دخلي الوحيد، لذلك أنا طموح في هذا المجال وأطور مستواي باستمرار، سعيدٌ جداً بالفوز كونه سيساعدني في تطوير سيرتي الذاتية وبناء العلاقات مع المصورين.

المصور الإسباني، الفائز بالمركز الرابع في المسابقة، وجائزة HUAWEI WATCH GT 3 من هواوي، شادي نصري، قال عن صورته: تم التخطيط لهذه اللقطة لوضع ذراع ((درب التبانة)) فوق شجرة الخزامى، كانت لحظات رائعة تحت النجوم استنفرتُ خلالها جميع حواسي. كان ذلك في شمال شرق مدريد، في بلدة ((بريهويغا)) الصغيرة، مع كاميرا Nikon Z6 ll مع عدسةٍ بمقاس 35 مم.

ثمار

وقال علي خليفة بن ثالث، الأمين العام لجائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي: سعيدٌ بثمار التعاون مع هواوي لإلهام الموهوبين ومتذوّقي الجَمَال والفنون البصرية والتقاط اللحظات التي تُسعد الناس.

ومع المسابقات المختلفة تأتي الفرص بأساليبَ ومقاساتٍ متنوّعة لتلمس نوعاً من مساحات الموهبة لدى المصورين. المسابقة كانت متفرّدةً في موضوعها ومشاركاتها وجدليّتها والدروس المستفادة من مُخرجات عملية التحكيم ودقة معايير الفحص والتدقيق للأعمال المشاركة. الأعمال الفائزة والمتأهلة كانت مميزةً ومُلهِمة وقدَّمت لمساتٍ جميلة من الإدهاش الذي استمتع به الجمهور لدى عرض الأعمال على منصات التواصل الاجتماعي.

وأضاف بن ثالث: هناك مؤشرٌ آخر يعكس نفوذ الصورة وقدرتها الفائقة على التعبير، حيث تجاوز إجمالي عمليات التحميل لسِمات هيبا ((هيواوي ثيمز)) على المتجر الرسمي لهواوي 800 ألف عملية، مما يجعلها ثاني أعلى محتوى تم تنزيله بعد المحتوى الرسمي لشركة هواوي.

تجربة

من جهته، صرَّح ((وليام هو)) المدير العام لتنمية النظام الإيكولوجي والعمليات في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين، بقوله: يسرّنا للغاية التعاون المستمر بين HUAWEI Themes وهيبا، لنقدم لمستخدمينا تجربة راقية من خلال التصوير الفوتوغرافي الإبداعي.

كما أننا سعداء للغاية بهذه المسابقة، المخصّصة لعالم ((التصوير الليلي)) الآسر، والذي يعد بمثابة دعوة عالمية للمصورين الفوتوغرافيين من جميع الخلفيات، وحثهم على إطلاق العنان لإبداعهم اللامحدود والتقاط جمال الليل الساحر.