كلباء يستضيف شباب الأهلي في مواجهة مفتوحة الاحتمالات

تقام اليوم 3 مباريات في الجولة السابعة لدوري أدنوك للمحترفين، ويستضيف اتحاد كلباء في السابعة والنصف مساءً فريق شباب الأهلي باستاد كلباء، ويلتقي في الرابعة و45 دقيقة مساءً النصر مع البطائح باستاد آل مكتوم، والإمارات مع حتا باستاد الإمارات.

وتعد مباراة شباب الأهلي ((14 نقطة)) وكلباء ((7 نقاط))، مواجهة مفتوحة على جميع الاحتمالات، ويسعى شباب الأهلي إلى الفوز ومواصلة المزاحمة على الصدارة، فيما يلعب ((النمور)) المباراة في ظروف صعبة ويفتقد جهود عدد من أبرز لاعبي الفريق هم، مهدي قايدي وسلطان عادل بسبب بند الإعارة، والثنائي الأجنبي دانيال بيسا وفيليب كيش بسبب الطرد خلال مباراة الوحدة الماضية.

وأكد ألكسندر روجيتش المدرب المساعد لفريق شباب الأهلي، أن الفريق استعد جيداً لمواجهة اتحاد كلباء، بطموح تحقيق نتيجة إيجابية. وقال: سنعتمد على اللاعبين المتاحين، كما أن لدينا لاعبين مميزين وهم جاهزون لتحمل المسؤولية.

وقال مجيدي، مدرب كلباء، سنخوض مباراة ضد حامل اللقب ونفتقد جهود 6 لاعبين في مواجهة شباب الأهلي، ولكني لا أشعر بقلق، ولدي ثقة كبيرة بجميع اللاعبين لتقديم مباراة كبيرة أمام فريق كبير.

نتائج إيجابية

ويستضيف النصر نظيره البطائح في لقاء متكافئ وللنصر 7 نقاط بفارق نقطة واحدة عن البطائح.

ويخوض ((العميد)) المباراة منتشياً بنتائجه الإيجابية في الجولات الثلاث الأخيرة، التي شهدت الفوز على حتا والعين والتعادل مع شباب الأهلي.

وأكد الصربي غوران توفيغدزيتش مدرب النصر، أن النتائج الجيدة تضاعف مسؤولية فريقه لمواصلة التألق وحصد المزيد من النقاط للارتقاء في جدول الترتيب، مشدداً على صعوبة المباراة أمام البطائح الذي وصفه بالفريق المتطور والقوي.

وأوضح غوران أن النصر يتطلع للغور بنفس أداء والروح القتالية العالية التي لعب بها أمام العين وشباب الأهلي، مشيراً إلى أن فريقه يمتلك كل الإمكانات لتحقيق هدفه.

وأكد الروماني ميريل رادوي مدرب البطائح أن فريقه يلعب أمام فريق قوي يطمح لاحتلال مركز متقدم في الترتيب، ولديه قوة كبيرة هجومياً. ورفض رادوي الكشف عن التشكيلة التي سيلعب بها مباراة النصر.

ذكريات ((الهواة))

ويبحث فريق الإمارات ((5 نقاط)) وضيفه حتا بلا نقاط، عن الفوز في مواجهة بذكريات دوري ((الهواة))، وبطموح تضميد الجراح بعد نزيف النقاط في الجولات السابقة.

ويأمل ((الصقور)) تحقيق فوزه الثاني في الدوري، وتجاوز منافسه المباشر على البقاء، فيما مازال حتا يبحث عن الفوز الأول ويستعيد اليوم خدمات المدافع السلوفاكي دي ماركو والسويدي مصطفى زيدان، فيما يغيب كل من الكويتي شبيب الخالدي لعدم الجاهزية وفهد حديد، وعادل عبدالرحمن، إضافة إلى غانم أحمد وسعيد سويدان للإصابة.

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