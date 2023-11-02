النسخة الثانية من «هايك آند فلاي» الدولية تحلق في دبي اليوم

تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، تبدأ اليوم منافسات النسخة الثانية من بطولة ((هايك آند فلاي)) الدولية التي ينظمها اتحاد الرياضات الجوية بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، بمشاركة 40 طياراً من 16 دولة.

وتقام البطولة من 5 جولات ضمن فئتين في 4 مناطق مختلفة، بداية من دبي ثم رأس الخيمة والشارقة قبل أن تختتم منافساتها في حتا 11 الجاري.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده اتحاد الإمارات للرياضات الجوية، أمس، بمقر مجلس دبي الرياضي، بحضور يوسف الحمادي، مدير اللجنة المنظمة للبطولة نائب رئيس اتحاد الإمارات للرياضات الجوية، ومحمد يوسف، الأمين العام للاتحاد، وعلي عمر، مدير إدارة الفعاليات الرياضية بمجلس دبي الرياضي، ويوسف الشحي، رئيس لجنة العلاقات العامة بالبطولة.

وأكد يوسف الحمادي أن تنظيم بطولة ((هايك آند فلاي)) يأتي ضمن جهود الاتحاد لتطوير الرياضات الجوية،

وقال: ينظم اتحاد الإمارات للرياضات الجوية الحدث بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي ودائرتي السياحة بالشارقة ورأس الخيمة، وتضم 5 جولات في مناطق مختلفة من الدولة.

وثمن علي عمر، مكانة الرياضات الجوية ضمن أجندة الرياضة في دبي، مشيراً إلى أن بطولة العالم للرياضات الجوية التي استضافتها دبي في 2015 كانت حديث العالم.

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