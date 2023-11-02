حمدان بن مبارك وسلمان بن إبراهيم يُناقشان تطوير الكرة الآسيوية

ناقش معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم، والشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، واقع الكرة الآسيوية، وما يقوم به الاتحاد القاري من برامج وخطط تطويرية، بهدف الارتقاء باللعبة في جميع المجالات الإدارية والفنية والتنظيمية، والبطولات الخاصة بالأندية والمنتخبات، وذلك بالتنسيق والتواصل الفعال مع جميع الاتحادات الوطنية الأعضاء.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي جرى أمس في العاصمة أبوظبي، حيث جدد رئيس الاتحاد الآسيوي تهنئته إلى معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان، بمناسبة توليه رئاسة اتحاد الإمارات لكرة القدم، مؤكداً تعزيز التواصل والشراكة مع الاتحاد الإماراتي، الذي يُعد من أبرز الاتحادات الداعمة لمشاريع الاتحاد القاري.

وتطرّق اللقاء للنجاحات الكبيرة التي تُحققها الكرة الآسيوية على مستوى المنافسات، واستضافة البطولات العالمية الكبرى، وارتفاع المستوى الفني للبطولات الآسيوية التي باتت تحظى باهتمام إعلامي وتسويقي، وحضور جماهيري كبير.

حضر اللقاء عبدالله الجنيبي النائب الأول لرئيس الاتحاد، رئيس رابطة المحترفين، وعبد المحسن الدوسري عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، ومحمد بن هزام الأمين العام للاتحاد، وداتو ويندسور جون الأمين العام للاتحاد الآسيوي، ووحيد كرداني الأمين العام المساعد للشؤون الإدارية في الاتحاد الآسيوي.

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