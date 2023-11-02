«الأبيض» يتجمع في دبي الاثنين استعداداً لمواجهتي نيبال والبحرين

يعكف البرتغالي باولو بينتو مدرب المنتخب الأول لكرة القدم على وضع اللمسات الأخيرة على قائمة ((الأبيض)) من سيتم إعلانها خلال الساعات المقبلة على ضوء أداء ومستوى اللاعبين في الجولة السابعة لدوري أدنوك للمحترفين، استعداداً للتجمع الاثنين المقبل، للانتظام في معسكر في دبي تأهباً لانطلاق التصفيات المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم ونهائيات كأس آسيا، حيث ستكون أولى محطات الفريق أمام نيبال يوم 16 الجاري باستاد آل مكتوم في نادي النصر، ثم يغادر المنتخب إلى المنامة للقاء البحرين 21 من الشهر نفسه.

ويتجدد حلم ((الأبيض)) مرة أخرى بالتأهل لمونديال 2026، حيث يخوض غمار منافسات التصفيات بداية لقاء نيبال والبحرين، ويتجدد بمقابلة اليمن يوم 21 مارس المقبل في دبي و26 من الشهر نفسه في اليمن وتقام المباراة الخامسة أمام نيبال يوم 6 يونيو، ويختتم التصفيات بلقاء البحرين في دبي، وبنهاية تلك المرحلة يتأهل الأول والثاني إلى المرحلة التالية.

كفاءات

ويحرص الجهاز الفني بقيادة باولو بينتو على متابعة منافسات الدوري من أجل الوقوف على مستوى اللاعبين وحسن اختيار المواهب التي تمثل ((الأبيض))، كما يركز على الكوادر والكفاءات الشابة التي سيكون لها مستقبل كروي خلال الفترات المقبلة، والتي تعتبر أبرز المكاسب من معسكرات الإعداد التي أقيمت مؤخراً، مثل زايد سلطان وعبد الله إدريس وسلطان عادل وخالد الهاشمي وحازم عباس، ومثل هؤلاء اللاعبين يشكلون طلائع المستقبل في حال استمر المدرب في منحهم فرصة اللعب والاحتكاك واكتساب مزيد من الخبرات، إضافة إلى عناصر الخبرة بالفريق، ومن المنتظر أن يستقر المدرب على التشكيلة الأساسية خلال التجمع المقبل برغم خلوه من أي مباريات ودية.

ارتباك كما يسعى المدرب بينتو إلى العمل على تدارك عدد من السلبيات التي برزت في الأداء خلال المعسكرات الماضية التي أقيمت في النمسا وكرواتيا ودبي، منها الارتباك الدفاعي الذي يحدث خلال المباريات والناجم عن الكرات العرضية وتمركز بعض اللاعبين، وكيفية التعامل مع الكرات الثابتة، والتي تعتبر الرهان الناجح للفريق، وكيفية التعامل مع الفرق التي تلجأ إلى التكتل الدفاعي، وحسن استغلال الفرص التي تسنح وترجمتها إلى أهداف، حيث يفتقد الفريق اللمسة الأخيرة في الكثير من الأحيان كما حدث في مباراتي الأبيض أمام الكويت ولبنان.

تطور

وفي المقابل يلاحظ أن ((الأبيض)) يتطور بشكل واضح، وظهر هذا الأمر من خلال المواجهات الودية الماضية أمام كوستاريكا والكويت ولبنان وإن كان الأداء أقل نوعاً ما في آخر مباراتين، حيث يؤدي الفريق بشكل جيد، مع حسن تطبيق طريقة اللعب، والضغط على الفريق المنافس واللعب الجماعي، وتلك نقاط إيجابية يعول عليها الجهاز الفني كثيراً مع سعيه لتدارك بعض السلبيات لاكتمال الفاعلية خاصة الهجومية للفريق.

نظام

ومن انطلاقة التصفيات الآسيوية، تم تقسيم الفرق المشاركة إلى 9 مجموعات، ويتواجد ((الأبيض)) في المجموعة الثامنة التي تضم كلاً من: نيبال والبحرين واليمن، ويتأهل أول وثاني كل مجموعة للدور التالي، وتلقائياً إلى كأس آسيا 2027، وحظوظ منتخبنا في التأهل من التصفيات النهائية كبيرة، نظراً لخبرات لاعبيه والجهاز الفني.

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