العربي يتحدى عقوبات «الانضباط الكويتية»

أعلن فؤاد المزيدي أمين سر النادي العربي، عدم قانونية العقوبات التي فرضتها لجنة الانضباط بالاتحاد الكويتي، التي تعود لأحداث الموسم الماضي، مؤكداً تحدي هذه العقوبات، كونها تخالف نص المادة 66.

وأصدرت لجنة الانضباط بالاتحاد الكويتي لكرة القدم، عدداً من العقوبات على النادي العربي، تعود لمباراته أمام كاظمة، خلال منافسات دوري زين للموسم الماضي، والتي شهدت أحداث شغب على استاد الصداقة والسلام بنادي كاظمة، وتم معاقبة مدير جهاز الكرة علي مندني، بحرمانه من دخول الملاعب لمدة عام، بجانب حرمان الفريق من جماهيره في مباراتين متتاليتين على ملعبه، كما ضمت العقوبات تغريم مدرب اللياقة البدنية، منيف نابي، على الرغم من انتقاله للتدريب في الدوري البحريني، وتوجيه إنذار إلى سلطان العنزي لاعب العربي، مع لفت نظر عبد الله الجزاف لاعب كاظمة.

وقال فؤاد المزيدي إن المادة 66 تشير إلى إسقاط الحق في المعاقبة عن المخالفات الواقعة أثناء المباريات، بعد انتهاء الموسم الرياضي بعشرة أيام، ويستثنى من ذلك واقعة الرشوة، وحيث إن الموسم الماضي انتهي في 28 مايو، تعد العقوبات غير قانونية. وأضاف: سيسمح للجمهور بحضور المباريات، رغم قرار خوض الفريق مباراتين بمدرجات خالية.

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