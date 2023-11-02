بطولة المحاربين القدامى للجودو تختتم اليوم

تختتم اليوم بصالة ((جامعة السوربون)) في أبوظبي، منافسات بطولة المحاربين القدامى للجودو، التي تواصلت ضمن البطولات الثلاث العالمية التي نظمها اتحاد الإمارات للجودو، برعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب حاكم إمارة أبوظبي، وبإشراف الاتحاد الدولي للجودو، وبدعم مجلس أبوظبي، وشهدت مشاركة 2000 لاعب ولاعبة من 130 دولة في البطولات الثلاث، وسط إشادة دولية بمستوى التنظيم.

وتشهد جولة اليوم الختامية، إقامة تصفيات أوزان (4 - F1 - 9 وM2). وكانت جولة أول من أمس، شهدت محافظة منتخب كازاخستان على صدارته للبطولة برصيد 7 ميداليات ذهبية، و7 فضيات، و13 ميدالية برونزية، فيما تقدم منتخب البرازيل للمركز الثاني وصيفاً، برصيد 6 ميداليات ذهبية، وفضية، و8 ميداليات برونزية، وتراجع منتخب فرنسا للمركز الثالث برصيد 4 ميداليات ذهبية، و8 ميداليات فضية، و7 ميداليات برونزية.

وعلى مستوى المنتخبات العربية، احتفظ المنتخب السعودي بصدارة المنتخبات العربية المشاركة بفضية لاعبه إبراهيم البكر (57 سنة) في وزن فوق 100 كغم لفئة الرجال، وجاء المنتخب الجزائري في المركز الثاني عربياً.

وتبادل ناصر التميمي أمين السر العام، أمين صندوق الاتحاد الدولي للجودو، مدير البطولة، ومحمد جاسم السجواني أمين السر المساعد، والحكم الدولي أحمد البلوشي عضو مجلس الإدارة، وعدد من الضيوف، تتويج الفائزين الأوائل.

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