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منافسات قوية ببطولة الحبتور للبادل

11/2/2023 7:19:52 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

انطلقت، أمس، منافسات بطولة نادي الحبتور للبادل في نسختها الأولى، التي ينظمها مركز الحبتور الرياضي، تحت رعاية محمد خلف الحبتور، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة الحبتور، وتستمر حتى 5 نوفمبر الجاري، بمشاركة واسعة من المواطنين والمقيمين والزائرين.

وأعرب حبتور الحبتور المشرف العام على البطولة عن سعادته البالغة بإقامة النسخة الأولى من البطولة، وبالأجواء التنافسية القوية، التي شهدها اليوم الأول، موجهاً الشكر لأسرة مجموعة الحبتور على حرصها بتنظيم مثل هذه الأحداث، كما أثنى على دعم المجموعة للبطولة الوليدة، معرباً عن قناعته بأن البداية الرائعة، التي شهدها اليوم الافتتاحي، والمنافسات المثيرة تؤكد أن البطولة بدأت عملاقة، وسيكتب لها النجاح.

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