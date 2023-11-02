«تحدي الطين» ينطلق 11 نوفمبر في دبي

يستعد ((تحدي الطين))؛ سباق العقبات الأشهر عالمياً، للعودة إلى دبي لإقامة فعاليته الرئيسة يومي 11 و12 نوفمبر الجاري، في مضمار جبل علي.

ويحرص منظمو ((تحدي الطين)) على تقديم أعلى مستويات الحماس والمتعة خلال يومي السباق، بهدف تلبية تطلعات المشاركين من عشاق المغامرات، فضلاً عن توفير خصم بقيمة 15 % على جميع التذاكر المتبقية من خلال استخدام الرمز TOUGH15.

ويمكن للمشتركين الانضمام إلى جلسة التدريب المجانية، والتي تُقام في مجمع دبي الرقمي، واحة دبي للسيليكون، لضمان جهوزيتهم القصوى عند المشاركة في السباق.

ويقدم ((تحدي الطين)) دبي الفرصة الأمثل لسكان وزوار دولة الإمارات، للمشاركة بتحدي العقبات الأبرز والأكثر تشويقاً في العالم، حيث توفر نسخة هذا العام سباق 10 كيلومترات المخصص للمتسابقين بعمر 14 سنة فما فوق، ويضم أكثر من 20 عقبة، وسباق 5 كيلومترات المخصص للمتسابقين بعمر 13 سنة فما فوق، ويضم أكثر من 13 عقبة.

ولتقديم أوقات لا تنسى لجميع أفراد العائلة، يقدم التحدي سباق ((تحدي الطين)) للأطفال بين 6 و12 عاماً للمضمار، والذي يتضمن مضماراً جديداً بطول 1.5 كيلومتر. ويتضمن السباق هذا العام، تحديات جديدة، ليضمن المزيد من الإثارة والتشويق. كما يمكن للمشتركين الاستمتاع بالأجواء المميزة لقرية السباق، وسط أنغام الموسيقى الحية، وخيارات الطعام الشهية والأنشطة الممتعة.

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