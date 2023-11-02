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«الإمبراطور» يعتلي القمة بثلاثية في شباك العين

11/2/2023 7:19:51 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

اعتلى الوصل، أمس، قمة ترتيب دوري أدنوك للمحترفين، بفوزه على ضيفه العين 3 - 1، باستاد زعبيل، ضمن الجولة السابعة. سجل أهداف ((الإمبراطور)) فابيو دي ليما وسفيان بوفنتيني وكايو كانيدو في الدقائق 23 و53 و80، وأحرز هدف العين جوسنا أبيانفي في الدقيقة 63، ووصل ((الإمبراطور)) إلى 17 نقطة، بينما تراجع العين إلى المركز الثاني، وتوقف رصيده عند 15 نقطة، في حين يلعب اتحاد كلباء مع ضيفه شباب الأهلي ((14 نقطة))، غداً، في الجولة نفسها، وتحدد النتيجة موقع ((فرسان دبي)) في صراع القمة.

وخطف الشارقة نقطة غالية من مستضيفه الجزيرة، وتعادل معه 1-1 باستاد محمد بن زايد، في الوقت البديل بالدقيقة ((90 + 1))، بهدف من((نيران صديقة))، سجله مدافع الجزيرة عبدالله إدريس في مرمى فريقه، بينما تقدم ((فخر أبوظبي)) بهدف علي مبخوت في الدقيقة 41، وبهذه النتيجة وصل رصيد الشارقة إلى 13 نقطة، والجزيرة إلى 11 نقطة.

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