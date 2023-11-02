وعكة صحية تبعد موسيماني عن تدريبات الوحدة

أبعدت وعكة صحية الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة، عن تدريبات الفريق خلال الأيام الماضية. وأصيب موسيماني بضيق في التنفس، ومكث في أحد مستشفيات أبوظبي خلال اليومين الماضيين للعلاج، وقاد مساعده ماهر دافيدز التدريبات، استعداداً لمواجهة عجمان غداً، بالجولة السابعة من الدوري.

وأكد مصدر مقرب من موسيماني، أن المدرب تحسنت حالته، ومن المنتظر أن يوجد على الدكة الفنية في مباراة الوحدة وعجمان لقيادة الفريق. ويسعى الوحدة للفوز للعودة إلى سباق المنافسة، ويبلغ رصيد الفريق 9 نقاط.

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