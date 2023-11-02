خالد بن محمد بن زايد: «عالمية أبوظبي للجوجيتسو» تؤهل جيلاً من المواهب والأبطال في الإمارات

افتتح سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو في نسختها الـ 15، وأشاد سموه، خلال لقائه عدداً من اللاعبين المشاركين الذين يتنافسون خلال أيام البطولة على فئات الناشئين والشباب والأساتذة والمحترفين وأصحاب الهمم، بجهود اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة، ومنظِّمي الحفل في نشر اللعبة وتطويرها، واكتشاف المواهب الرياضية الناشئة ورعايتها.

وأثنى سموه على الدور الذي تؤديه بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو، في تعزيز مكانة الإمارة على خريطة الرياضة عاصمة عالمية للجوجيتسو، وتأهيل جيل جديد من المواهب والأبطال في دولة الإمارات، قادر على المنافسة واعتلاء منصات التتويج على أعلى المستويات.

وتقام فعاليات النسخة الـ 15 من البطولة، تحت رعاية سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، في ((مبادلة أرينا)) بأبوظبي، وتستقطب البطولة 7,000 لاعب ولاعبة من 127 بلداً.

حضر حفل الافتتاح، كل من الشيخ زايد بن نهيان بن زايد آل نهيان، والشيخ محمد بن سعيد آل نهيان، والشيخ حمدان بن خليفة بن حمدان آل نهيان، ومعالي الدكتور أحمد مبارك المزروعي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، ومعالي محمد خليفة المبارك رئيس دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، وعبدالمنعم الهاشمي رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة.

تميز

ولليوم الثاني على التوالي، مثّل الحضور الجماهيري الكبير عنواناً للتميز والإبهار، في البطولة، ودافعاً قوياً للاعبين واللاعبات لتقديم مستويات قوية في المنافسات. وتواصلت فعاليات مهرجان أبوظبي العالمي للجوجيتسو، أمس، بمنافسات الأطفال والبراعم والأشبال، من بنين وبنات، يمثلون الأندية والأكاديميات من مختلف أنحاء العالم.

فئة الناشئين

وتنطلق اليوم منافسات فئة الناشئين من عمر 10 -17 عاماً، وتستكمل غد 4 بمنافسات الناشئات، ويتضمن برنامج البطولة التي تمتد لعشرة أيام، إقامة منافسات الهواة الأحد المقبل، والأساتذة يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين، ومنافسات فئة المحترفين أيام 8، و9، و10 نوفمبر، بالإضافة إلى حفل جائزة أبوظبي العالمية للجوجيتسو 11 نوفمبر.

أداء فني

وقال فهد الشامسي الأمين العام للاتحادين الإماراتي والآسيوي للجوجيتسو: تشكل منافسات مهرجان أبوظبي العالمي للجوجيتسو كرنفالاً عالمياً بامتياز، وملتقى لأبرز المواهب الصاعدة من الجيل الجديد لعشاق اللعبة، للتنافس في أجواء جماهيرية غير مسبوقة، حيث قدموا أداء فنياً رفيعاً، كشف عن مواهبهم، مدفوعين بالحماس والهتافات والتشجيع المتواصل من أفراد أسرهم وذويهم، الذين امتلأت بهم المدرجات.

وأضاف: المهرجان يعكس حرص الاتحاد على الاستثمار الأمثل في أبطال المستقبل، وتوفير منصة مثالية لهم للتنافس والإبداع، واستنهاض طاقاتهم، ويحمل حجم المشاركة القياسية في المهرجان، والتفاعل الجماهيري الكبير مع أجواء المنافسات، دلالات عدة على الارتباط الوثيق باللعبة من قبل مختلف الشرائح المجتمعي. وتابع: يوفر مهرجان أبوظبي العالمي للجوجيتسو منصة نموذجية للكثير من البراعم نحو الاحتراف، تسهم في صقل مواهبهم، ونقل تجربتهم إلى العالمية، عبر الاحتكاك والتنافس مع لاعبين أقوياء، توافدوا من جميع أنحاء العالم، كما تتيح أمامهم فرصة إثبات الذات والتميز والإبداع على البساط، وتحقيق طموحهم وأهدافهم في ترسيخ مسيرة احترافية متميزة.

وأشاد الشامسي بوعي العائلات من مختلف الجنسيات بأهمية رياضة الجوجيتسو، وانعكاساتها الإيجابية العديدة على شخصيات أبنائهم، ومساهمتهم القيّمة في تعزيز انتشار الرياضة بين النشء، وإتقانها واتخاذها أسلوب حياة.

ولفت الشامسي إلى أن مهرجان أبوظبي العالمي للجوجيتسو، نجح بكل اقتدار في الجمع بين الطابع الرياضي والمجتمعي، ففي الوقت الذي يتفانى فيه الأبطال الصغار في تقديم أفضل أداء على البساط، تستمتع الأسر والعائلات بالأنشطة الثقافية والترفيهية المتنوعة المرافقة للمهرجان.

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