علمنا الغالي نحتفل به اليوم، حيث تؤمن قيادتنا بأهمية مكانته في نفوسنا وقلوبنا، لأنه يمثل الرمز للوطن، فالحملة الوطنية التي دعا إليها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بإطلاق يوم العلم في ربوع البلاد، تعد بمثابة الدافع الأكبر لأبناء الوطن للحفاظ على هذه الرمزية، وعلى توعية الأجيال بمدى أهمية العلم، فالجميع اليوم سيحتفلون في حضرة العلم..

وبما أننا في الحقل الرياضي، نتذكر رحلة العلم مع الرياضة، فقد رفعناه بفخر في أول مشاركة رياضية في دورة الخليج الثانية بالرياض عام 1972، عندما أحرزنا فضية كأس الخليج في أول مشاركة كروية خارج حدود الوطن،

ثم في أول تظاهرة عربية بالجزائر في العام نفسه، وفي أول تظاهرة عالمية في الدورة الأولمبية عام 1984 بلوس آنجلس، وأول مشاركة في نهائيات كأس العالم لكرة القدم عام 1990 بإيطاليا، وذهبية الشيخ أحمد بن حشر آل مكتوم في أولمبياد اليونان عام 2004، وغيرها من المناسبات الكبرى، التي كان فيها علمنا خفاقاً عالياً،

ومن أهم المحاور التي ارتكزت عليها استراتيجية الحكومة في مجال الشباب والرياضة، تعزيز الانتماء والهوية الوطنية، خاصة في نفوس الأجيال الناشئة، وفي الرياضة التي تمثل أحد الجوانب المهمة في التنمية البشرية، نهدف دائماً إلى أن يبقى علمنا عالياً على منصات التتويج، حيث تمثل هذه اللحظة التاريخية التي يعايشها الرياضيون،

خاصة لحظة تسلمهم البطولات والكؤوس، لحظتها نشعر ونتأثر، خاصة عند رفع العلم وعزف السلام الوطني، كما حصل مؤخراً في المناسبات والأحداث والبطولات التي تألق فيها أبناؤنا بالأراضي الصينية وغيرها، وأحرزوا الميداليات، فكان مشهد العلم يرفرف في السماء يهز القلوب.

العلم عنوان وطن وشعب، وقصة ولاء للدولة، وهذا اليوم الجميل، دليل على مكانة الإمارات بين دول العالم، وصباح الخير يا علم.. والله من وراء القصد