عندما ينفد صبر الأمهات!

ينظر المجتمع العربي والمسلم تحديداً، كما تؤمن الأسرة العربية كذلك، بأن بقاء الأبناء إلى جانب والديهم يعتبر نعمة كبيرة، وخاصة في مرحلة الكبر أو الشيخوخة، حين يكون الوالدان في أمسّ الحاجة للرعاية والاهتمام، بحيث يعني وجود الأبناء شكلاً وضمناً، المسؤولية الكاملة تقريباً عن الوالدين في كل ما يتعلق بإعاشتهما وعلاجهما ومساندتهما نفسياً ومادياً، ومؤانستهما وعدم تركهما للوحدة والإهمال، خاصة إذا لم يكن الوالدان مشمولين بالضمان الصحي والاجتماعي، أو من ميسوري الحال.

وكعرب ومسلمين، فإن الأسر تعتبر الإنفاق على الوالدين ورعايتهما جزءاً مهماً من تقاليد الأسرة ومستلزمات الدين، وعليه فليس من عادات الأسر العربية التخلي عن أفرادها (صغاراً وكباراً) في أي مرحلة عمرية، تحت أية مبررات، كما هو الحال في المجتمعات الغربية التي تتسم بطبيعة وتوجهات فكرية وفلسفية ذات سياقات تاريخية خاصة بها، ترتكز على الفلسفة المادية، والتوجه الفرداني المستقل للأفراد، ما يدفع الأبناء لمغادرة منزل العائلة في سن مبكرة وفق القانون، وليس بسبب المزاج أو الخلافات العائلية!

في المتوسط، يترك الإيطاليون منزل والديهم في عمر 30 عاماً، أما في كرواتيا فيترك الأبناء المنزل في عمر 35 عاماً تقريباً، وعلى النقيض من ذلك، يبدأ الأبناء في فنلندا والسويد والدنمارك حياتهم بمفردهم في عمر 21 عاماً، والأمر لا يختلف كثيراً في الولايات المتحدة، وهذه واحدة من سمات المجتمع التي تثير استغرابنا، لكنهم هناك يتعايشون معها بحكم الأوضاع المادية التي ينظمها القانون!

وبالرغم من أن بقاء الأبناء مع أسرهم حتى سن متقدمة، أمر غير شائع في أوروبا، إلا أنه بلا شك يسعد الأبوين، وخاصة الأم، حين يشكل الأبناء مصدر مساندة ومساعدة، إلا أن أرملة إيطالية تبلغ من العمر 75 عاماً في مدينة بافيا بشمال إيطاليا، رفعت دعوى قضائية لطرد ولديها، اللذين يبلغان من العمر 40 و42 عاماً، من منزلها، لرفضهما المغادرة، وبقائهما في المنزل كطفيليين دون أن يسهما مع والدتهما المتقاعدة في أية نفقات ولسنوات، ما دفعها للجوء للقضاء واستصدار حكم بطردهما.