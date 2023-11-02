الهروب إلى الجحيم

لحظة توقف الحرب في غزة ستفتح الدفاتر عند الطرف الأقوى المندفع بكامل طاقته الجبّارة نحو تفتيت البشر والحجر.

وفي الدفاتر ما فيها، فيها لجان تحقيق، ومحاكمات لكبار القادة الإسرائيليين على تقصير السابع من أكتوبر، وفيها محاسبة وعزل وعقاب، وفيها سقوط لأسماء كانت تحلّق عند القمة، وقد انهارت القمّة.

كل طرف من أطراف «مسرحية الموت» له هدف مرسوم، وقد يرتبط ذلك الهدف بالتوجّه العقائدي، وقد يكون أكثر ارتباطاً بالجانب الشخصي، فالجميع اليوم يخلطون العام بالخاص، يريدون أن يستفيدوا من مآسي الآخرين وآلامهم قدر الإمكان، والأمثلة أمامكم.

هذا نتنياهو، يقدّم لنا صورة للقائد الذي لا يقبل الإهانة، فلا يكتفي بآلاف القتلى والمشرّدين، ولكنه يمد من عمر تلك الحرب، وأكثر الناس يعتقدون بأنها انتقامية، هدفها استرجاع الكرامة، ومن خلفه قادة آخرون، كانوا يتربّعون على عرش أجهزة تتفاخر بأنها الأكثر احترافية في المنطقة، من «موساد» إلى «شاباك»، إلى أركان حرب وألوية أمن، هؤلاء مجتمعون يريدون أن يحافظوا على مستقبلهم السياسي، خائفون من التحقيق الذي وعدوا به، ويتذكرون «جولدامائير» ومن معها بعد ضربة أكتوبر 1973، وكيف خرجوا من الصفوف الأمامية إلى مستودعات كتب عليها «غير صالح للاستخدام».

ونتنياهو أكثرهم خوفاً، فهو يواجه فوق التقصير ملفّات قضايا الفساد، والتي أُجّلت مرات عديدة، فإن خرج خاسراً المنصب بقرار من لجان التحقيق، ستسقط حصانته، وسيجد تلك الملفات تنتظره، لهذا اختار طريقاً هو قال قبل يومين بأنه مؤلم، وهو مؤلم بحق، ومؤثر، وله امتدادات ستنعكس على واقع المنطقة، وليس غزة أو إسرائيل فقط، وعندما يكون القائد في موقفه تكون قراراته مدمّرة، وتكون ردّة فعله مهزوزة، ويتوقع منه التمادي أكثر فأكثر حتى يهدم «المعبد» فوق رؤوس الجميع، تماماً كما فعل ذلك الإمبراطور الروماني في قديم الزمان.

وذلك «بلينكن» وزير خارجية «بايدن»، سحب النار إلى «قرصه»، وبدأ يطرح سيناريوهات لنهاية هذه الحرب، بعضها يمكن توقّعه، والبعض الآخر ستتبعه كوارث أكبر بكثير من التي مرّت على غزة والمنطقة من قبل، وذلك كلّه بهدف القضاء على حماس كما يدّعون، وحماس وقادتها ليسوا بعيدين عنهم!

الخائفون يهربون إلى الجحيم، معتقدين بأن نارها لن تمسّهم.