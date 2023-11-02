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الحياة معارك

11/2/2023 7:19:50 PM
(MENAFN- Al-Bayan) الحياة متنوعة، يتخللها صعوبات وعقبات، وربما تعترضنا العديد من المشاكل، التي قد تكون صادرة من شخصيات نحبها ونوليها العناية، يؤذينا فعلهم، وتؤلمنا مثل هذه الأخطاء، التي قد تصدر منهم. إن الأغلبية ممن يواجه مثل هذه المشاكل تصبح معركته الحياتية ذات أهمية، فتحتاج منه المقاومة والصبر والاجتهاد، ولذلك يجب أن ننظر لمعاركنا في الحياة على أنها مرحلة يمكن تجاوزها، الحياة أجمل من أن نضيعها في الصراعات مع الآخرين، فإذا كنت كارهاً للآخرين مترقباً زلاتهم وأخطاءهم، والنظر إلى الجانب المظلم من سلوكياتهم وشخصياتهم، حتماً ستظل طيلة الوقت مستلاً سيفك، وتحارب في الفراغ من دون تفكير أو خطط واضحة. أسوق لكم قصة رجل ذهب إلى سقراط وقال له: ((أريد أن أسكن معكم في هذه البلدة فما حال الناس هنا ؟))، فقال له سقراط: ((ماذا عن حال أهل بلدتك التي كنت فيها ؟))، قال الرجل: كانوا قوم سوء، فلم أرَ فيهم أحداً يحبني، فقال له سقراط: ((أما هذه القرية فمثل أهل قريتك تماماً، لا يختلفون عنهم في شيء، فارجع إلى قريتك أو اخرج إلى قرية أخرى غير قريتنا. الحب والكره ينبعان من داخل النفس. ويمكن التحكم بهما، وعدم ترك الصراعات والمعارك تأخذك لعوالم الحقد والكره))، وكما قالت العالمة ماري كوري: ((لا شيء في هذه الحياة يستحق أن نخشاه، وكل ما في الأمر هو أننا بحاجة إلى تفهمه، وقد آن الأوان لنتفهم أكثر، فربما تقل مخاوفنا. الحياة ليست حرباً، إنما عمل وبذل وعطاء ومحبة وتسامح))، ويقول الكاتب ناثانيال براندن: ((إننا نميل إلى الشعور بأكبر قدر من الارتياح والطمأنينة والأمان مع الأشخاص، الذين لديهم مستوى من تقدير الذات مشابه لمستوى تقديرنا لذاتنا. أتوقع أننا بحاجة إلى إظهار التعاطف والشفقة والمحبة، وبذل العطاء، والاهتمام بالفئات في مجتمعاتنا، ونقل تلك الأحاسيس الإنسانية إلى أطفالنا حتى يتعلموا منها كيف يواجهون الحياة، وينتصرون بالعلم والمعرفة لا بالغضب والعنصرية)).

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