مفهوم القوة في العلاقات الدولية

رغم أن القوة تلعب دوراً رئيساً في العلاقات بين الدول والأفراد في كل المجتمعات منذ تكون هذه الدول، إلا أن تعريفه وضبطه كمفهوم يعتريه كثير من اللغط والغموض.

والقوة بتعريفها البسيط أن تجعل دولة تقوم بما تريد دولة أخرى ما كانت لتقوم به. فإذا توافقت الإرادات فليس هناك معنى للقوة، أما إذا قامت بما تريد رضوخاً لرغبتك فهذه هي القوة.

وهناك دائماً معايير يختلف حولها الباحثون لقياس قوة دولة ما. ولكن قبل التطرق إليها لا بد من الإشارة إلى تجليات القوة بأبعادها المختلفة، فالقوة المتعارف عليها هي القوة المباشرة بأن يجبر (س) قسراً (ص) بالقيام بشيء ما. كأن تجبر الولايات المتحدة دولاً معينة لاتخاذ موقف واضح من الحرب في أوكرانيا أو روسيا تضغط على دولة أخرى بنفس النحو.

البعد الثاني هو البعد البنيوي بأن فارق القوة بين دولتين تجعل دولة ما تتصرف بطريقة استجابة لفارق القوة. فهنا القوة ليست مباشرة.

فإذا امتنعت دولة معينة عن القيام بفعل معين لأسباب بنيوية تتعلق بفارق القوة بين دولتين فهناك يكون البعد البنيوي وليس القوة المباشرة فرضت سلوكاً على هذه الدولة. فامتناع دولة من تزويد روسيا بالأسلحة لأجل الخوف من عواقب سياسية أو اقتصادية من قبل الكتلة الغربية فهي الدالة على تأثير القوة البنيوية.

أما البعد الثالث للقوة فيتمثل في حالة التماهي مع القوي. فمن دون الإكراه أو استيعاب فارق القوة (التأثير البنيوي) فإن الطرف الضعيف يقلد ويتشبه بالطرف الأقوى دون أن يبذل الأخير أي جهد لإجبار الطرف الآخر أو التلويح بقوته لجعل الطرف الأضعف أن يقوم أو يلبي رغباته، وهذه النقطة الأخيرة تتشابه إلى حد ما مع ما يسمى القوة الناعمة.

إلا أن الفارق بين المفهومين أن التماهي مع القوة البنيوية مصدرها الافتتان بالقوي والرغبة في تفادي التصادم معه بتقليده. أما القوة الناعمة انجذاب حقيقي نابع من إعجاب بالمنجزات ومحاولة اللحاق بها. ولكن في كلتا الحالتين يعني تقليد القوة المهيمنة.

ويحسب الكثير أن القوة متمثلة في عدد الطائرات المقاتلة والدبابات والمدافع الذي تملكها الدولة. فالقوة المسلحة هي أوضح تجليات القوة للبلدان. وهي التي تتصدر عناونين الأخبار في حالة استخدامها. ولكن للقوة عناصر متعددة منها الاقتصاد والدبلوماسية والإعلام.

والاقتصاد هو أساس عناصر القوة كافة. فبالاقتصاد تستطيع بناء جيش قوي كما أن القاعدة الصناعية لأية دولة هي مصدر الإنتاج الحربي على سبيل المثال. والسيولة المالية للدول تعطي لها قوة نفوذ على الدول الأخرى والتي تسعى إلى الحصول على الاستثمارات المباشرة أو القروض من الدول التي لها وفرة مالية كبيرة.

وقد استمعت مؤخراً إلى وزير خارجية أمريكي سابق يتحدث أن العامل الاقتصادي كان أهم عنصر من عناصر التأثير لديه، والذي يتلقى يومياً طلبات اقتصادية من دول عدة لا يقابلها طلبات لتحريك أساطيل دولته إلى مناطق معينة طلباً للدعم العسكري.

وأصبح اليوم عنصر الإعلام للدول عنصراً رئيساً في مقدرات الدولة. وكما نرى في الحرب الجارية في المنطقة فإن الأطراف المتحاربة تخوض ليس معركة عسكرية فحسب، بل حرب إعلامية لا تقل ضراوة حتى وإن كانت أقل دموية. وعلى المنوال نفسه فإن الدبلوماسية لها بالغ الأثر في السياسة الدولية.

وتأثير الدول التي لها حضور دبلوماسي أكبر من الدول والتي لا تملك وسائل دبلوماسية. ويجدر الإشارة إلى أنه في حرب تحرير الكويت، هزمت الولايات المتحدة العراق دبلوماسياً قبل أن تهزمه عسكرياً. واستطاعت في فترة وجيزة أن تستصدر قرارات عدة من مجلس الأمن تحت البند السابع والذي مهد للعملية العسكرية التالية.

هذه هي أبعاد القوة وعناصرها المتعددة والتي يجب فهمها قبل أن نفهم طبيعة العلاقات بين الدول.