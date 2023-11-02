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بسبب عمر البطارية.. «أبل» تواجه دعاوى قضائية جماعية في بريطانيا

11/2/2023 7:19:50 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

خسرت شركة أبل محاولة لإسقاط دعوى قضائية ضدها أمام إحدى المحاكم في لندن بتهمة تضليل العملاء بشأن أداة إدارة الطاقة المثيرة للجدل في هواتفها الذكية آيفون.

وأصدرت محكمة استئناف المنافسة البريطانية المعنية بالتعامل مع الدعاوى الجماعية في بريطانيا قرارها، بأنه يمكن المضي قدماً في نظر الدعوى المقامة ضد أبل. وتقول الدعوى إن أبل أساءت استغلال وضعها المسيطر في السوق وقالت لعملائها إن تحديث برمجياتها منذ أواخر 2016 سيؤدي إلى إطالة عمر البطارية، في حين أن التحديث خنق الأجهزة ببطء.

وقال جاستن جوتمان خبير التسويق والذي أقام الدعوى نيابة عن مستخدمي آيفون في بريطانيا إن أبل ألغت أداة إدارة الطاقة في التحديثات لكي تخفي حقيقة أن البطاريات في هذه الأجهزة لن تكون قادرة على التعامل مع متطلبات تشغيل البرامج الجديدة. وأضاف، إن هذا يمهد الطريق أمام الملايين من العملاء الذين اضطروا لشراء بطاريات بديلة للحصول على تعويضات من أبل.

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