الأردن: الجيش يعترض «مسيّرة مخدرات» قادمة من سوريا

أعلن الجيش الأردني، أمس، اعتراض طائرة مسيّرة محمّلة بمواد مخدرة، قادمة من سوريا.

جاء ذلك في بيان على موقعه الإلكتروني، نقلاً عن مصدر عسكري وصفه بـ((المسؤول)).

وذكر المصدر أن ((قوات حرس الحدود وبالتنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات والأجهزة الأمنية العسكرية، رصدت محاولة اجتياز طائرة مسيرة بدون طيار الحدود بطريقة غير مشروعة من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية)).

وبيّن أن ((الطائرة التي تم اعتراضها كانت محملة بكمية من مادة الكريستال (المخدرة)، وتم ضبطها وتحويلها إلى الجهات المختصة)). وبذلك يرتفع عدد محاولات تسلل الطائرات المسيرة من سوريا للأردن والتي تم إحباطها خلال العام الجاري إلى 12 محاولة.

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