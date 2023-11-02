الأردن: الجيش يعترض «مسيّرة مخدرات» قادمة من سوريا

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلن الجيش الأردني، أمس، اعتراض طائرة مسيّرة محمّلة بمواد مخدرة، قادمة من سوريا.
جاء ذلك في بيان على موقعه الإلكتروني، نقلاً عن مصدر عسكري وصفه بـ((المسؤول)).
وذكر المصدر أن ((قوات حرس الحدود وبالتنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات والأجهزة الأمنية العسكرية، رصدت محاولة اجتياز طائرة مسيرة بدون طيار الحدود بطريقة غير مشروعة من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية)).
وبيّن أن ((الطائرة التي تم اعتراضها كانت محملة بكمية من مادة الكريستال (المخدرة)، وتم ضبطها وتحويلها إلى الجهات المختصة)). وبذلك يرتفع عدد محاولات تسلل الطائرات المسيرة من سوريا للأردن والتي تم إحباطها خلال العام الجاري إلى 12 محاولة.
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