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تونس تحت صدمة تهريب الإرهابيين

11/2/2023 7:19:48 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

لا تزال تونس تعيش على وقع صدمة تهريب خمسة من عتاة الإرهابيين، فيما وضعت الدولة أجهزتها الأمنية والمخابراتية كافة في حالة استنفار تام، سعياً منها للكشف عن خيوط الجريمة، وعن مصير المتورطين فيها، بما يحول دون فرارهم إلى الخارج، أو تورطهم في مخططات إرهابية، تهدد السلم الاجتماعي والأمن العام في البلاد.

وكسر الرئيس قيس سعيد حاجز الصمت من حول قضية الإرهابيين الخمسة، عندما أكد أنه تم تهريبهم من داخل سجن المرناقية المدني، الذي يعتبر أكبر وأحدث سجون البلاد وأكثرها تحصيناً، مشيراً إلى أن عملية التهريب تم الإعداد لها منذ أشهر، من قبل أطراف داخلية، على صلة بجهات خارجية.

ورجحت مصادر مطلعة، أن يكون الإرهابيون الخمسة قد غادروا السجن فجر الثلاثاء من الباب الرئيس، بعد ارتدائهم الزي الرسمي لجهاز الحرس الخاص بالسجون. وأن هناك من كان بانتظارهم لنقلهم إلى حيث يتخفّون عن عيون الأمن، أو يتسللون إلى خارج البلاد.

واعتبر مراقبون محليون، لـ ((البيان))، تهريب الإرهابيين ضربة موجعة للأجهزة الأمنية والاستخباراتية التونسية، وخطة تخفي وراءها الكثير من المخاطر، ومن نذر العمل على إعادة البلاد إلى مربع الفوضى والانفلات. وقال الخبير الأمني علي الزرمديني، إن كل المؤشرات تدل على أن التخطيط لعملية تهريب الإرهابيين، تم من داخل السجن، ولكن بالتنسيق مع أطراف من خارجه، وهو ما يشير إلى المخاطر الحقيقية التي تخفيها الواقعة.

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