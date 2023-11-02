بايدن يؤيّد هدنة مؤقتة لإخراج الأسرى

أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، تأييده ((فترة توقف)) للحرب في غزة؛ من أجل السماح ((للأسرى)) بمغادرة القطاع.

وقال بايدن، خلال إلقائه كلمة في فعالية لجمع التبرعات لحملته الانتخابية، ((أعتقد أننا بحاجة إلى فترة توقف. فترة التوقف تعني إفساح الوقت لإخراج الأسرى)).

جاء تصريح بايدن، رداً على رجل قاطعه خلال الكلمة، قائلاً: ((بصفتي حاخاماً، أطلب منكم الدعوة إلى وقف لإطلاق النار على الفور)). وأوضح البيت الأبيض أن قصد بايدن بـ((الأسرى))، هم الرهائن المحتجزون لدى ((حماس)).

إلى ذلك، قال المتحدث الإقليمي باسم الخارجية الأمريكية، سامويل وربيرغ، إن الوقت ليس مناسباً لوقف إطلاق النار بين إسرائيل و((حماس)) في هذه المرحلة، لكن واشنطن تؤيد هدنة مؤقتة لأغراض إنسانية. وأضاف: إن ((وقف إطلاق النار في هذه اللحظة سيكون في صالح (((حماس)))، حيث يعطيهم الوقت لإعادة التنظيم والتخطيط لهجمات جديدة)).

وعبّر وربيرغ عن قلق بلاده البالغ من تفاقم الأزمة الإنسانية في غزة، قائلاً: ((لهذا السبب نعمل على فتح قنوات إنسانية لغزة، وتسهيل تقديم المساعدات الإنسانية بشكل مستمر، بما في ذلك الطعام والمياه والرعاية الطبية للمدنيين هناك)).

في رفح، وبعدما أعلن المكتب البيضاوي، أول من أمس، أن مواطنين أمريكيين بدؤوا الخروج من قطاع غزة، بعد أسابيع من جهود دبلوماسية حثيثة، تجمع الراغبون في المغادرة عند معبر رفح، حيث يتمكن الذين وردت أسماؤهم في قائمة رسمية من المرور على دفعات، بينما رفع آخرون جوازات سفرهم الأجنبية دون جدوى، وفقاً لـ((رويترز))، إذ ظل المعبر مفتوحاً أمام عمليات إجلاء محدودة، لليوم الثاني على التوالي.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز