نتانياهو: توغلنا على أطراف مدينة غزة

(MENAFN
- Al-Bayan)
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، أمس، إن القوات الإسرائيلية توغلت على أطراف مدينة غزة في إطار هجومها على الفصائل الفلسطينية في النصف الشمالي من القطاع.
وأضاف، في بيان مقتضب أصدره مكتبه، ((نحن في ذروة المعركة. حققنا نجاحات مبهرة، واجتزنا أطراف مدينة غزة، ونحقق تقدماً)). إلى ذلك، ذكرت تقارير إخبارية إسرائيلية، أن نتانياهو لم يوافق بعد على إدخال وقود إلى قطاع غزة، بعد 27 يوماً من الحرب.
وبحسب ما أوردته صحيفة ((تايمز أوف إسرائيل))، بعدما أشار رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هيرتسي هاليفي، إلى أن تل أبيب ستسمح بإدخال وقود إلى غزة إذا ما نفد من المستشفيات، أصدر مكتب نتانياهو بياناً يشدد فيه على أن رئيس الوزراء لم يوافق على مثل هذه الخطوة.
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