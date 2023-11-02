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نتانياهو: توغلنا على أطراف مدينة غزة

11/2/2023 7:19:48 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، أمس، إن القوات الإسرائيلية توغلت على أطراف مدينة غزة في إطار هجومها على الفصائل الفلسطينية في النصف الشمالي من القطاع.

وأضاف، في بيان مقتضب أصدره مكتبه، ((نحن في ذروة المعركة. حققنا نجاحات مبهرة، واجتزنا أطراف مدينة غزة، ونحقق تقدماً)). إلى ذلك، ذكرت تقارير إخبارية إسرائيلية، أن نتانياهو لم يوافق بعد على إدخال وقود إلى قطاع غزة، بعد 27 يوماً من الحرب.

وبحسب ما أوردته صحيفة ((تايمز أوف إسرائيل))، بعدما أشار رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هيرتسي هاليفي، إلى أن تل أبيب ستسمح بإدخال وقود إلى غزة إذا ما نفد من المستشفيات، أصدر مكتب نتانياهو بياناً يشدد فيه على أن رئيس الوزراء لم يوافق على مثل هذه الخطوة.

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