مقتل 4 فلسطينيين بالضفة

(MENAFN
- Al-Bayan)
قتل 4 فلسطينيين، أمس، وأصيب 6 آخرون برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية، فيما أحرق مستوطنون ممتلكات المواطنين الفلسطينيين ببلدة دير شرف شمال غرب نابلس.
بينما قتل جندي إسرائيلي في حادث إطلاق نار.
وقتلت القوات الإسرائيلية طفلين في الـ14 من عمرهما خلال توغل عند المدخل الشمالي لمدينة البيرة، كما قتلت شاباً في مدينة قلقيلية خلال اقتحام، وآخر في جنين، ليرتفع بذلك عدد القتلى في الضفة منذ 7 أكتوبر الماضي إلى 134. وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية، أن القوات الإسرائيلية شنّت حملة اعتقالات في الضفة الغربية، واقتحمت ومخيمات عدة. وأوردت الوكالة أن الجيش اعتقل 6 مواطنين في نابلس.
وأضافت الوكالة إن الاقتحامات شملت أيضاً مخيمي عقبة جبر جنوبي أريحا، وعين السلطان شمالاً، واعتقلت 3 فلسطينيين. وذكر موقع ((سكاي نيوز عربية))، أن الوضع في الضفة الغربية متوتر وينذر بمزيد من التصعيد، وقدّر أن هذه التطورات تتجه نحو مزيد من التصعيد.
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