مقتل 4 فلسطينيين بالضفة

قتل 4 فلسطينيين، أمس، وأصيب 6 آخرون برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية، فيما أحرق مستوطنون ممتلكات المواطنين الفلسطينيين ببلدة دير شرف شمال غرب نابلس.

بينما قتل جندي إسرائيلي في حادث إطلاق نار.

وقتلت القوات الإسرائيلية طفلين في الـ14 من عمرهما خلال توغل عند المدخل الشمالي لمدينة البيرة، كما قتلت شاباً في مدينة قلقيلية خلال اقتحام، وآخر في جنين، ليرتفع بذلك عدد القتلى في الضفة منذ 7 أكتوبر الماضي إلى 134. وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية، أن القوات الإسرائيلية شنّت حملة اعتقالات في الضفة الغربية، واقتحمت ومخيمات عدة. وأوردت الوكالة أن الجيش اعتقل 6 مواطنين في نابلس.

وأضافت الوكالة إن الاقتحامات شملت أيضاً مخيمي عقبة جبر جنوبي أريحا، وعين السلطان شمالاً، واعتقلت 3 فلسطينيين. وذكر موقع ((سكاي نيوز عربية))، أن الوضع في الضفة الغربية متوتر وينذر بمزيد من التصعيد، وقدّر أن هذه التطورات تتجه نحو مزيد من التصعيد.

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